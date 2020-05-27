С заботой о питомце: CAT`S BEST предлагает лучшие в Европе наполнители для кошачьих туалетов

Все любители кошек, которые держат в квартире своих пушистых любимцев, знают простую истину: главный кошачий атрибут дома — это наполнитель для кошачьего туалета.

Спальное место кот найдет себе сам, игрушки для усатого можно сделать из подручных средств, не проблема даже приучить кота к домашней еде, чтобы не тратиться на корм. Единственное, без чего не обойдется ни один кошатник — наполнитель для туалета.

И очень важно, чтобы наполнители были качественными и выполняли на 100% сразу несколько важнейших функций, от которых зависит и здоровье самой кошки, и комфорт хозяина. К сожалению, такие продукты далеко не всегда соответствуют строгим требованиям, а эффективнее всего со своей задачей справляются наполнители лучших мировых компаний.

Экологически чистые наполнители для кошачьих туалетов Cat’s Best производятся в Германии компанией «J. Rettenmaier und Sohn».

CAT`S BEST - это самые продаваемые растительные наполнители для кошачьего туалета на основе волокон в Европе! Компания JRS за 40 лет собрала огромную экспертизу в изучении потребностей животных и их индивидуальных запросов. Это помогло создать продукты, соответствующие всем их физиологическим требованиям. Наполнители Cat's Best обладают главной характеристикой, важной для домашних питомцев и их владельцев, - высоким профилем безопасности. Все заводы компании сертифицированы по стандартам GPM.

Высочайшее качество и уникальные природные характеристики наполнителей CAT’S BEST признаны и специалистами, и миллионами довольных потребителей.

Наполнители Cat‘s Best уже много лет удерживают первое место в Европе в своем сегменте рынка.

Cat’s Best Original примерно в 3 раза выгоднее многих других комкующихся наполнителей.

Какие же основные преимущества этого продукта и чем наполнители Cat‘s Best выгодно отличаются от конкурентов:

1. Обладают уникальными абсорбирующими свойствами. Благодаря использованию природных микроволокон, степень впитываемости составляет около 700%. 2. Формула содержит на 100% биологически разлагаемые натуральные компоненты. Наполнитель можно смывать в унитаз, упрощая процесс утилизации.

3. Продукт отличается высоким качеством, присущим большинству германской продукции. Торговая марка Cat‘s Best предлагает 10 различных видов наполнителей для кошачьего туалета. При этом самые популярные наполнители — Cat’s Best Original объемами от 2,1 до 17,2 кг.

Особенностью продукта Cat’s Best Original помимо прочих преимуществ является его экономичность. Cat’s Best Original примерно в 3 раза выгоднее многих других комкующихся наполнителей. Он может существенно дольше оставаться в кошачьем лотке, и тем самым является более экономичной альтернативой многих, как ошибочно полагают, более дешевых наполнителей - это подтверждают и сравнительные тесты.

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Сайт: http://catsbest.ru

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