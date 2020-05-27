В Крыму связь подешевела вдвое: Местные мобильные операторы борются за клиентов

Не так давно Министерство связи Республики Крым сообщило о том, что крымские мобильные операторы начали предоставлять услугу MNP абонентам операторов Краснодарского края.

Это значит, что теперь перейти в сеть другого оператора с сохранением старого номера могут все крымчане, чей номер телефона начинается с кода: + 7 978.

Такую возможность анонсировали еще в марте, но запуск услуги пришлось отложить из-за вынужденной самоизоляции. Еще тогда эта тема вызвала значительный резонанс и много споров: будет ли услуга востребована и получат ли крымчане выгоду от MNP? И если по первому пункту мнения расходились, то по второму все были солидарны. Все понимали, что возможность привлечь в свою сеть абонентов краснодарских операторов, которых на полуострове большинство, сделает телекоммуникационный рынок Крыма и Севастополя «полем битвы» за абонента.

Эксперты прогнозировали, что ставка в борьбе за абонентов будет сделана на тарифы и акционные предложения.

Эксперты не ошиблись. Практически одновременно с объявлением о запуске MNP для краснодарских абонентов крымские операторы заявили о предоставлении 50% скидок на свои флагманские тарифы. Фактически крымчанам, перешедшим со своим номером, предлагают платить за услуги связи в два раза меньше. Это весомый аргумент в пользу переноса номера в сеть одного из крымских операторов - особенно на фоне удорожания услуг связи материковых компаний. А ведь рост цен коснулся многих крымчан, использующих тарифы 2014 года.

Так какой же из крымских операторов сейчас играет с самой «сильной карты»? Пока что это «Волна мобайл».

На сегодняшний день новым абонентам «Волны» предлагают сразу три акции, по которым можно получить скидку в 50%.

При заказе SIM- карты через сайт компании до 31 мая скидка в 50% на популярные тарифы «Космос» и «Море общения» будет действовать целых 7 месяцев. Таким образом, «Косомс» с безлимитным интернетом, большим пакетом минут на Россию и неограниченным общением внутри сети будет обходиться абонентам 225 рублей в месяц. «Море общения», на котором тоже есть безлимит внутри сети, мобильный интернет, пакет минут на Крым и Краснодарский край, а также неограниченный доступ к соцсетям будет стоить всего 125 рублей в месяц. Эта скидка распространяется и на новых абонентов, и на перешедших на обслуживание «Волны» по MNP.

«Волна» предлагает сразу три акции со скидкой в 50%!

Но скидку по MNP можно получить не только на сайте. С 18 мая по 31 августа новая акция запущена и во всех остальных каналах продаж: в фирменных салонах, дилерских точках, в отделениях банка РНКБ, с которым у оператора заключено партнерское соглашение. Эта договоренность также выгодно выделяет «Волна мобайл» на фоне конкурентов - сейчас у оператора самая широкая сеть по предоставлению услуги MNP. Это предложение дает возможность вдвое меньше платить за услуги связи на протяжении полугода.

Третья акция направлена на новых абонентов. С 18 мая, приобретая тариф «Космос» или «Море общения», вновь подключившиеся абоненты получают двухмесячную скидку на абонплату в размере 50% на вышеперечисленные тарифы.

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