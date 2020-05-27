2020-05-27T15:25:04+03:00
Экономика

В Крыму расширили налоговые льготы из-за коронавируса и хотят добавить в перечень пострадавших еще 12 отраслей

Обращение адресовано премьер-министру России Михаилу Мишустину
Анна КИРИЕНКО
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Перечень отраслей по региональным льготам расширилиПеречень отраслей по региональным льготам расширилиФото: Михаил ПАТЛИС
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Парламент Крыма расширил налоговые льготы для предпринимателей из-за коронавируса. В перечень видов деятельности, которым на этот год вдвое снизили ставки, внесены еще несколько отраслей.

Изменения в законы «О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым» и «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым» приняли на сессии Госсовета РК 27 мая сразу в двух чтениях.

Документ расширил виды деятельности, по которым ставка налога по упрощенной системе налогообложения от дохода составит 2%, от разницы между доходами и расходами - 5%.

К ним относятся ремонт и пошив изделий из ткани, кожи, ремонт обуви, парикмахерские и косметические услуги, химчистка, прачечная, изготовление ключей и табличек, ремонт бытовой техники, электроники, ремонт мебели, ювелирные мастерские и магазины, услуги репетиторов и носильщиков.

Ранее эта норма распространялась на автобусные перевозки на городских, пригородных, междугородних маршрутах, услуги такси, услуги по присмотру и уходу за детьми и пожилыми людьми, работу мастеров-ремесленников, фитнес-тренеров и инструкторов, поваров-надомников, морские пассажирские перевозки, прокат велосипедов, лодок, катеров, и все объекты общепита.

Мишустина просят расширить список пострадавших на федеральном уровне Фото: Михаил ПАТЛИС

Мишустина просят расширить список пострадавших на федеральном уровнеФото: Михаил ПАТЛИС

Кроме того, депутаты обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой расширить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.

Мораторий на работу санаторно-курортного и туристского сектора привел к остановке производства мебели, оптовой торговли снаряжением и сувенирами, осветительными приборами и мебелью, неспециализированной торговли, морского пассажирского транспорта, деятельности по аренде и управлению нежилыми помещениями, строительному контролю и авторскому надзору, инженерным изысканиям, аренде и лизингу транспортных средств, прокату товаров для отдыха и туризма.

Также к пострадавшим предлагается отнести закрытые на период карантина дошкольные учреждения, санаторно-курортные объекты, грязелечебницы и профилактории, массажные кабинеты, логопедическую, гомеопатическую и мануальную практики.

- Огромный ком экономических проблем и невозможность прогнозировать окончание негативных тенденций в экономике усугубляют тенденцию роста безработицы, падения деловой активности, что в конечном итоге может привести к ликвидации данных предприятий, - говорится в обращении Госсовета Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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