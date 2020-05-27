2020-05-27T16:30:54+03:00
Здоровье

Компьютерная томография бронхов: Безопасный метод для изучения патологий органов дыхания

КТ проводится в спеццентрах или государственных отделениях аппаратной диагностики
Степан ОСТИНОВ
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Практически все виды вирусных патогенов вызывают разные стадии воспаления в легочных и бронхиальных тканях.Практически все виды вирусных патогенов вызывают разные стадии воспаления в легочных и бронхиальных тканях.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Самой распространенной патологией, поражающей дыхательные пути, является бронхит. Считается, что причиной его развития служат вирусные инфекции, но это утверждение верно только отчасти -это касается остро формы болезни. Встречается и хронический тип заболевания, когда к внешним раздражителям - вирусам, пыли, производственным взвесям в воздухе, табачному дыму - присоединяются бактерии. Одним из методов диагностики в данном случае является КТ бронхов.

Что можно увидеть во время сканирования

Наиболее привычной томографической технологией для изучения бронхо-легочной системы является КТ, так как для визуализации завоздушенных, полых органов лучше всего подходят рентгеновские лучи. Но в некоторых случаях применение методов, основанных на ионизирующем излучении, запрещено. Тогда медики прибегают к самой информативной альтернативе – КТ бронхов.

Технологический способ помогает увидеть следующие аномалии: - воспалительные поражения с четкими границами и их расположение; - заметные и микроскопические опухоли на любых стадиях с оценкой их метастазирования, прорастания в соседние структуры; - гнойные процессы, выбаливающие полости, некроз тканей; - скопление любого вида выпота или жидкостных субстратов; - присутствие бактериальных патогенов.

Практически все виды вирусных патогенов вызывают разные стадии воспаления в легочных и бронхиальных тканях, поэтому обнаружить такие очаги легко на КТ бронхов. Помимо этого сканирование назначается при следующих показаниях: - инфицирование плевры; - раковые очаги в органах грудной клетки; - скопление жидкости неясного происхождения; - врожденные аномалии дыхательной системы; - изменение размеров лимфаузлов в грудине; - опадание легкого (ателектаз); - признаки туберкулезного заражения; - систематическая недостаточность дыхания; - сосудистые заболевания легочной системы; - замена нормальной ткани бронхов соединительными рубцами в процессе хронического воспаления; - множественные и одиночные новообразования любого характера.

Исследование на томографе абсолютно безопасно, поэтому может проводиться и для пациентов, которым запрещено пользоваться рентгенографическими методами диагностики. Речь идет о беременных, ослабленных людях, детях и часто обследуемые пациентов.

Где проводят процедуру

Для сканирования необходимо специальное оснащение, поэтому КТ проводится в специализированных центрах или государственных отделениях аппаратной диагностики. Найти ближайшие клиники можно через бесплатный сервис. Переходите на портал и изучайте лучшие предложения в Вашем районе, сравнивайте цены, рейтинги и другие условия приема, читайте комментарии, смотрите фото.

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