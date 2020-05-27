2020-05-27T18:06:43+03:00
Общество

За время изоляции крымчане совершили в пять раз больше дистанционных покупок

Эксперты отмечают, что онлайн-платежи выгодны, если придерживаться правил безопасност
Надежда ДАЦЮК
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Эксперты отмечают, что оплата с помощью технологии MirAccept безопаснаЭксперты отмечают, что оплата с помощью технологии MirAccept безопаснаФото: Архив "КП"
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Период самоизоляции, который действовал до 18 мая в Крыму, существенно изменил привычки жителей полуострова - люди стали совершать в разы больше покупок в интернете.

По данным крупнейшего крымского банка, за время изоляции количество бесконтактных и дистанционных платежей выросло в пять раз. Больше всего крымчане покупали продукты питания, мясо, рыбу. Кроме того, заказывали и доставку еды в кафе и ресторанах. Популярностью пользовались и детские игрушки, канцелярские товары, косметика, мебель и услуги по доставке цветов и ремонту.

МНОГИЕ КРЫМЧАНЕ СОВЕРШИЛИ ОНЛАЙН-ПОКУПКИ ВПЕРВЫЕ

Уже сегодня понятно, что многие привычки останутся с нами и после окончания пандемии коронавируса, которая вынудила многих оставаться дома. В частности, дистанционные покупки в онлайн-магазинах.

Банки фиксируют, что многие крымчане в период вынужденной самоизоляции совершили онлайн-покупки впервые и оценили такой формат по достоинству, ведь это удобно и безопасно.

Чаще всего крымчане заводят карты, поддерживающие национальную платежную систему «Мир».

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ БЕЗОПАСНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ

В первую очередь, нужно подключиться к сервису MirAccept. Эксперты отмечают, что оплата с помощью этой технологии безопасна. При проведении онлайн-операции нужно вводить секретный код, который обеспечивает картам дополнительную защиту от мошенничества и перехвата данных. Код – это одноразовый пароль, который присылается по SMS держателю карты (если он подключил услугу SMS-информирования).

Технологию MirAccept можно подключить самостоятельно или же обратиться в ближайшее отделение банка. Для этого на сайте, который поддерживает такой формат платежей, нужно нажать кнопку «оплатить», затем ввести реквизиты карты и другую запрашиваемую информацию. Затем на телефон должно прийти сообщение с секретным кодом, которое нужно ввести в окно, появившееся на экране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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