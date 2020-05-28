Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 28 мая 2020 года: Заразились еще шесть человек за сутки

В Крыму на 28 мая зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Четыре человека выявили во время проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.

- На текущий период в республике зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции. 26 из них - завозные из-за границы, 74 - из субъектов РФ и выявленные по контакту с ними, 248 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей, - сообщил Аксенов.

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков уточнил, что за сутки было проведено 852 пробы на коронавирус, из них шесть оказались положительными.

Трое заболевших обнаружено в Сакском районе, они были госпитализированы с диагнозом «внегоспитальная пневмония», а при тестировании на коронавирус показали положительный результат.

Еще один инфицированный обнаружен в Симферопольском районе, он работает в Ялте на предприятии «ПАО «Массандра». Сотрудница контактировала с зараженным коронавирусом, была обследована и госпитализирована в 7-ю горбольницу Симферополя.

- Пятый случай у нас в Черноморском районе. Мужчина обратился в Сакскую ЦРБ, был госпитализирован с внегоспитальной пневмонией, (переведен) в 7-ю горбольницу. Шестой случай - это контактный житель, Симферополь, рабочий дорожно-строительной компании, госпитализирован в 7-ю горбольницу, - сообщил Крутиков.

За весь период пандемии выписаны из больниц 195 человек.

Глава РК напомнил, что в республике действует масочный режим – без масок нельзя находиться в общественных местах, также рекомендуется соблюдать социальную дистанцию.

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