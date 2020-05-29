2020-05-29T09:51:27+03:00
Новости компаний

Мобильный бум в Крыму: Тысячи абонентов решили сменить оператора с сохранением номера телефона

Win mobile подвел первые итоги запуска процедуры MNP
Степан ОСТИНОВ
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Абоненты выбирают Win mobile из-за выгодных тарифов, качественной связи и широкой сети салонов.Абоненты выбирают Win mobile из-за выгодных тарифов, качественной связи и широкой сети салонов.
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Прошедшая неделя с момента запуска процедуры MNP для абонентов сотовых операторов Краснодарского края стала показательной для крымского оператора Win mobile.

- Мы ждали активности от крымчан, но реальность превзошла все наши самые смелые ожидания, - говорит генеральный директор Win mobile Сергей Рубцов. - Уже несколько тысяч заявок оставлено абонентами именно Краснодарского края на переход в нашу компанию. Должен отметить, что очень своевременно нами был запущен дистанционный канал продаж – доставка sim-карт на дом. Он, как говорится, принял первый бой.

Что привлекает абонентов в компании Win mobile? Три самых важных фактора для любого пользователя услуг мобильной связи.

Первый - экономичные, выгодные тарифы. Специально для крымчан, желающих снять с себя оковы «мобильного рабства», Win mobile предоставил скидку в 50% на два самых популярных тарифных плана – «Хит» и «ПроСто». Для любителей говорить без ограничений – безлимитные звонки на тарифе «Хит» за 125 рублей до конца года. Активные пользователи интернета выбирают тариф «ПроСто» с безлимитным интернетом за 200 рублей в месяц до конца года.

Второй и ключевой фактор - собственная технологическая сеть, которая включает в себя базовые станции стандартов 2G, 3G, LTE, волоконно-оптические линии связи и ЦОД (Центр обработки данных. – Ред.), которые позволяют обеспечить абонентов качественной связью.

Выгодное предложение от Win mobile

Выгодное предложение от Win mobile

Третий не менее важный фактор - широкая сеть салонов продаж и обслуживания, где абонент может получить профессиональную консультацию по вопросам тарифных планов, дополнительных услуг, замены sim-карты и многих других.

Право выбора – неотъемлемое право для современного человека. Выбрать оператора с комфортными тарифами и лучшим качеством связи, сохранив при этом свой номер, к которому привязаны онлайн-сервисы, банковские карты, аккаунты в социальных сетях, теперь возможно.

Заказать sim-карту Win mobile на дом может любой желающий на сайте мобильного оператора.

Win mobile – новая степень свободы!

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