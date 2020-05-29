С июня Крым начнет принимать спортсменов из сборных команд России

С 1 июня свою работу возобновляет спортивный комплекс «Крымский». На его территорию сборные команды России смогут заезжать и тренироваться с 15 июня.

При этом спортсмены, тренеры и специалисты разных сборных не будут пересекаться друг с другом, их заселят в спорткомплекс в разное время и в отдельные корпуса.

- Спортсмены, тренеры и специалисты пройдут тестирование на наличие коронавирусной инфекции. До получения результатов тестирования спортсмены будут жить в одноместных номерах, фактически в режиме самоизоляции, - уточнили в пресс-службе Минспорта Крыма.

Все команды, прибывшие из других регионов РФ, пройдут тестирование на коронавирус дважды. Первый раз - сразу же после прилета, а второй - после семидневной самоизоляции.

Если оба теста покажут отрицательный результат, спортсменов будет ждать углубленное медицинское обследование, только после этого они смогут приступить к тренировкам. Все тестирования и обследования проведет Центр спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства.

СПРАВКА «КП»

Формирование спортбазы началось в 1930-х годах, тогда оборудовали футбольное поле недалеко от Алушты. Позже, в 1959-1961 годах, построили самый крупный на южнобережье полуострова стадион. В период подготовки в Олимпиаде-1980 в Москве спорткомплекс модернизировали – обустроили открытые площадки для тренировок по борьбе, баскетболу, волейболу и теннису.

«Крымский» передали в федеральную собственность в 2016 году. На сегодняшний день это единственная в Республике Крым спортивная база Министерства спорта Российской Федерации. В рамках федеральной целевой программы проводится реконструкция объекта за 2,3 миллиарда рублей.

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