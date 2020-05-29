Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 29 мая 2020 года: За сутки выявлено восемь новых случаев

В Крыму на 29 мая зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пятеро заболевших находились под медицинским наблюдением, трое попали в больницу с ОРВИ.

- Пять выявленных случаев - это люди, которые прибыли из-за границы, либо были в контакте с ранее подтвержденными больными, - сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Это Ялта, Сакский район, Алушта и два случая в Симферополе.

Троих инфицированных выявили по результатам обследования больных с признаками ОРВИ. После положительного результата эпидемиологи занялись выявлением источника заражения и определением круга контактных лиц. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.

Всего по состоянию на 29 мая в Крыму зарегистрировано 369 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 217 человек уже выздоровели, только за сутки выписались из больниц 22 пациента. Лечение продолжают 143 человека. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии, 38 - в удовлетворительном, средняя степень течения болезни у 101 пациента. Еще 186 человек госпитализированы с пневмонией, из них 12 находятся в тяжелом состоянии.

Всего под медицинским наблюдением находятся 2364 человека, в том числе 1315 на домашней изоляции, 265 в условиях стационара.

Изолированы в обсерваторах 784 человека. В том числе за последние сутки 36 - 19 прибывших через пункты пропуска на российско-украинской границе, 8 доставленных из аэропорта «Симферополь», 4 с железнодорожных вокзалов, 5 через Крымский мост.

До 31 мая в Крыму действует указ главы республики, согласно которому все прибывшие из-за рубежа подлежат обязательной изоляции в обсерваторе на две недели, при этом свое пребывание они должны оплатить. Эта норма распространяется на граждан, въезжающих на полуостров без достаточных оснований, как то крымская регистрация, недвижимость, служебная командировка государственных органов, работа в экипажах или доставка грузов. Остальные по приезде проводят 14 дней на домашней самоизоляции.

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