Реализацию нескольких ключевых проектов по ФЦП Крыма перенесли из-за рисков

Правительство России продлило реализацию Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» до 2024 года.

Сперва освоить бюджетные деньги планировалось до 2020 года, затем – до 2022, но появились новые риски.

- Проект программы (ФЦП, – Ред.) учитывает изменения в связи с рисками неосвоения средств, предусмотренных в 2020 году в целях недопущения необоснованного планирования расходов и замораживания средств федерального бюджета и бюджета субъектов РФ, - сказано в пояснительной записке к проекту постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Итак, согласно документу, предлагается увеличить финансирование ФЦП на 295,6 миллиарда рублей. Таким образом, общее количество субсидий по федеральной программе составит 1,256 триллиона рублей.

Из них 1,189 триллиона выделят из федерального бюджета, еще 36,7 миллиарда - из бюджетов Крыма и Севастополя, а 31,1 миллиарда - из внебюджетных источников.

Выделение 627 миллионов на строительство и реконструкцию канализационного коллектора в Симферополе перенесено на 2023 год из-за отсутствия положительного заключения государственной экспертизы.

По этой же причине на 23-й год перенесено восстановление пляжной зоны в Евпатории за 33 миллиона рублей и реконструкция берега пляжа «Солнечный» в Ялте за 28,5 миллиона рублей (перенесено на 2021 год).

283 миллиона на рекультивацию свалок в Крыму также будет перераспределено на 2022-2023 годы из-за позднего получения положительного заключения госэкспертизы.

Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь продолжится в 2022-2023 году за 3,4 миллиарда рублей.

На 2021 год перенесено освоение 92,88 миллиона рублей на строительство и реконструкцию автомобильной дороги Симферополь-Красноперекопск-Армянск-граница с Украиной. Это связано с низкой организацией работ подрядчиком.

Кроме того, на 21-й год перенесли строительство объектов наружного освещения на участке автодороги от Ялтинского кольца до «Президентской дороги» и строительство дороги к крепости Керчь.

Строительство индустриальных парков в Бахчисарае (190 миллионов рублей) и Феодосии (95 миллионов) перенесено на 2023-2024 годы.

КСТАТИ

582 крымских объекта отмечено в ФЦП. На конец 2019 года было построено 248 из них. Это объекты капстроительства, сферы здравоохранения, энергокомплекса, водообеспечения и водоотведения, несколько школ, аэровокзальный комплекс и другие.

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