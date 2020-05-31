2020-05-31T10:39:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму коронавирусом заболели еще 10 человек

У пяти из них не было никаких симптомов инфекции
Степан ОСТИНОВ
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Всех инфицированных отправили в обсерватор.Всех инфицированных отправили в обсерватор.Фото: Архив "КП"
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В Крыму скоро заработают санатории, а коронавирус и не думает отступать. За прошедшие сутки covid-19 диагностировали еще у 10 человек.

Новые случаи заражения удалось выявить благодаря эпидемиологическому расследованию и лабораторному скринингу.

Всех заболевших отправили в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией. При этом у пяти из 10 человек не было совершенно никаких симптомов болезни.

- Специалисты Управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю проводят эпидемиологическое расследование. Уже определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

За минувшие сутки на в лабораториях на территории Республики Крым тест на коронавирус прошли 932 человека.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора активно опрашивают и проверяют температуру у всех, кто прибыл в Крым на самолете, поезде или автомобиле.

Так, через государственную границу России в Крым прибыли 19 человек — у них не было симптомов болезни, но всех их отправили в обсерватор.

Кроме того, прилетевшим через Международный аэропорт «Симферополь» также вручили 24 постановления об изоляции в обсерваторе.

На сегодняшний день в РК зарегистрировано 385 случаев covid-19. Из них 28 человек привезли инфекцию из-за границы, 74 — из других субъектов Российской Федерации, а 270 человек с подтвержденным диагнозом обратились к медикам осле контакта с зараженными. Еще 13 случаев выявили после скрининга здоровых людей без симптомов болезни.

Выздоровели за все время уже 229 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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