2020-06-01T18:02:19+03:00
Общество

Туристов в Крыму разрешили тестировать на коронавирус только один раз

Власти добились от Роспотребнадзора отмены проведения повторного тестирования для отдыхающих
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Конечно, туристам придется соблюдать масочный режим, поскольку его не отменилиКонечно, туристам придется соблюдать масочный режим, поскольку его не отменилиФото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

Санаториям и отелям Крыма, которые начнут работать уже с 15 июня, разрешили делать тест на коронавирус у туристов только при заселении. Ранее Роспотребнадзор настаивал на том, что отдыхающие должны сдавать тест на ковид дважды.

Однако крымский парламент обратился к правительству России с просьбой исключить несколько требований, которые содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии.

- На сегодняшний день одобрено только одно из наших предложений по смягчению требований Роспотребнадзора: обязательное тестирование на коронавирус будет производиться один раз, при заезде в объект размещения. Возможность исключения других требований находится в процессе обсуждения, - пояснил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в ближайшее время власти разработают протокол, по которому будут обязаны действовать те отельеры, в чьих средствах размещения выявят зараженного COVID-19. Все разъяснения опубликуют на сайте Министерства курортов и туризма Крыма. Без подписания протокола отель работать не сможет.

Сегодня определяют и формат перевозок туристов к объектам размещения. Сергей Аксенов отмечает, что на это понадобится несколько дней.

СПРАВКА «КП»

Крымские предприятия санаторно-курортной сферы начали готовиться к приему гостей с 1 июня. С 15 июня уже можно будет заселять отдыхающих, но с крымской пропиской. Жителям других регионов путь лежит только в обсерватор.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курортный сезон в Крыму 2020 уже начался, но власти этого не замечают

Туристы продолжают ехать к Черному морю, оставляя деньги в карманах, а не в бюджете (подробнее)

Кошелек или жизнь: Почему Крым подарит своих туристов Кубани и Грузии

Заработать на курортном сезоне 2020 удастся, похоже, только нелегальным отелям (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Симферополе и Севастополе 2 июня частично отключат электричество
Следком обнародовал видео с места, где нашли тело пропавшей в Крыму шестилетней девочки
В Армянске захоронили останки солдат Долгорукого
В Крыму снова проводят процедуры по искусственному оплодотворению
«Артек» начнет принимать детей с 15 июня
Бывшего вице-премьера Крыма обвинили в получении 16,1 миллиона рублей взяток
В Симферополе одинокой матери с сыном-инвалидом нужна помощь
На въезде в Севастополь начали делать тесты на коронавирус
В Крыму заявления на детские выплаты можно подать только на выходных
Долги по зарплате в Крыму выросли в двое
Мишустин заявил о снятии ограничений по коронавирусу в Крыму
Льготный проезд на междугородних автобусах отменен до 15 июня
Во дворе частного дома в Симферопольском районе сгорела машина
Бригадира рыбопромыслового предприятия Крыма оштрафовали и оставили без судна
Что изменится в Крыму с 1 июня: список послаблений
На Митридатских лестницах в Керчи снова появились грифоны
В Крыму на лечении остаются 149 пациентов с covid-19
За сутки 54 человека помещены в обсерватор по прибытии в Крым
Грузовикам запрещено ездить с 1 июня по некоторым дорогам Крыма
В Крыму за сутки подтверждено 2 новых случая коронавирусной инфекции
Погода в Крыму на 1 июня: дождь и тепло до +23