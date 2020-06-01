Туристов в Крыму разрешили тестировать на коронавирус только один раз

Санаториям и отелям Крыма, которые начнут работать уже с 15 июня, разрешили делать тест на коронавирус у туристов только при заселении. Ранее Роспотребнадзор настаивал на том, что отдыхающие должны сдавать тест на ковид дважды.

Однако крымский парламент обратился к правительству России с просьбой исключить несколько требований, которые содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии.

- На сегодняшний день одобрено только одно из наших предложений по смягчению требований Роспотребнадзора: обязательное тестирование на коронавирус будет производиться один раз, при заезде в объект размещения. Возможность исключения других требований находится в процессе обсуждения, - пояснил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в ближайшее время власти разработают протокол, по которому будут обязаны действовать те отельеры, в чьих средствах размещения выявят зараженного COVID-19. Все разъяснения опубликуют на сайте Министерства курортов и туризма Крыма. Без подписания протокола отель работать не сможет.

Сегодня определяют и формат перевозок туристов к объектам размещения. Сергей Аксенов отмечает, что на это понадобится несколько дней.

СПРАВКА «КП»

Крымские предприятия санаторно-курортной сферы начали готовиться к приему гостей с 1 июня. С 15 июня уже можно будет заселять отдыхающих, но с крымской пропиской. Жителям других регионов путь лежит только в обсерватор.

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