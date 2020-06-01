Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 1 июня 2020 года: За сутки выявлено два новых случая

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 1 июня увеличилось на два человека. К первому дню лета республика подошла с показателем 387 выявленных случаев covid-19.

Новые заболевшие уже находились под медицинским наблюдением.

- Первый случай - это Алушта, контактный по ранее установленному очагу. Больной был под медицинским наблюдением, отобран материал и при подтверждении положительного результата помещен в 7-ю городскую больницу, - сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- Второй случай в Евпатории, гражданин обратился за медицинской помощью и с диагнозом «вне госпитальная пневмония» был госпитализирован в Черноморскую районную больницу. При получении положительного результата также перемещен в инфекционный госпиталь Симферополя.

Всего на лечении в инфекционных стационарах остаются 149 пациентов, выписано с выздоровлением 229 человек.

- Из 149 пациентов 4 находятся в тяжелом состоянии, из них 3 в реанимации горбольницы №7 и один в Евпаторийской инфекционной больнице, - уточнил замминистра здравоохранения Антон Лясковский.

В удовлетворительном состоянии пребывают 38 пациентов , еще 107 в средней степени тяжести. Под медицинским наблюдением пребывают 2557 человек, из них 1388 - на дому и 281 в стационарах.

В обсерваторах пребывают 888 человек. За сутки поступили 54 человека - 20 прибыли из Украины и 34 отправились в изоляцию из аэропорта «Симферополь».

В новой редакции указа главы Крыма о введении режима повышенной готовности к ЧС изоляция в обсерваторах предусмотрена для прибывающих на полуостров граждан, не имеющих возможности для 14-дневной самоизоляции по месту пребывания, а также прибывших из-за рубежа. Для вахтовых работников, въезжающих в Крым, двухнедельная обсервация является платной услугой.

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