2020-06-02T12:24:09+03:00
Общество

Наподобие «Алых парусов»: Для выпускников Крыма устроят грандиозный праздник

Из-за пандемии коронавируса в этом году выпускной прошел в заочном режиме
Надежда ДАЦЮК
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О пышных платьях и поздравлениях со сцены выпускникам приходится пока только мечтатьО пышных платьях и поздравлениях со сцены выпускникам приходится пока только мечтатьФото: Архив "КП"
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В Крыму планируют сделать всеобщий республиканский праздник выпускников, подобный ежегодному проведению «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. С такой инициативой выступил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Надо сделать по выпуску какое-то республиканское большое мероприятие, условно наподобие «Алых парусов» в Питере. Мы обсуждаем, как сделать, чтобы выпускной для всех запомнился на всю жизнь, - заявил глава РК на заседании Совета министров.

Предложения о том, как должен проходить республиканский праздник выпускников планируется озвучить на следующем заседании правительства.

Аксенов выразил сожаление, что в этом году общекрымский выпускной прошел в заочном режиме.

- Расстроены были и дети, и родители. Все ожидали это событие, и получилось смазано из-за дистанционного процесса. Но нужно будет для крымских школьников сделать так, чтобы они почувствовали себя настоящими выпускниками, - заключил глава региона.

СПРАВКА «КП»

«Алые паруса» - это советский и российский праздник выпускников средних общеобразовательных школ, который отмечают в Санкт-Петербурге ежегодно с 1968 года. В период с 18-25 июня на Дворцовой площади проходит концерт, а затем в акватории Невы появляется парусник с алыми парусами, который проплывает по реке под музыку и в сопровождении фейерверков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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