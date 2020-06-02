Наподобие «Алых парусов»: Для выпускников Крыма устроят грандиозный праздник

В Крыму планируют сделать всеобщий республиканский праздник выпускников, подобный ежегодному проведению «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. С такой инициативой выступил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Надо сделать по выпуску какое-то республиканское большое мероприятие, условно наподобие «Алых парусов» в Питере. Мы обсуждаем, как сделать, чтобы выпускной для всех запомнился на всю жизнь, - заявил глава РК на заседании Совета министров.

Предложения о том, как должен проходить республиканский праздник выпускников планируется озвучить на следующем заседании правительства.

Аксенов выразил сожаление, что в этом году общекрымский выпускной прошел в заочном режиме.

- Расстроены были и дети, и родители. Все ожидали это событие, и получилось смазано из-за дистанционного процесса. Но нужно будет для крымских школьников сделать так, чтобы они почувствовали себя настоящими выпускниками, - заключил глава региона.

СПРАВКА «КП»

«Алые паруса» - это советский и российский праздник выпускников средних общеобразовательных школ, который отмечают в Санкт-Петербурге ежегодно с 1968 года. В период с 18-25 июня на Дворцовой площади проходит концерт, а затем в акватории Невы появляется парусник с алыми парусами, который проплывает по реке под музыку и в сопровождении фейерверков.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выпускные в школе в Крыму 2020: будут ли проходить и когда состоятся

Выпускные в школе в Крыму 2020, скорее всего, пройдут в режиме онлайн (подробнее)

«Последний звонок»: Школы Крыма и Севастополя выпустили почти 14 тысяч ребят

Теперь выпускники готовятся к итоговым экзаменам и поступлению в вузы (подробнее)