Как пройдут выпускные в Крыму 2020: Глава республики рассказал о планах на праздник

Власти Крыма в течение недели примут решение о том, чтобы проводить для одиннадцатиклассников большой выпускной вечер и сделать его ежегодным, как «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании крымского правительства.

- Надо по выпускному у нас сделать республиканское, большое мероприятие. Подумать, где это организовать и как сделать наподобие "Алых парусов" в Питере. Мы обсуждаем, как это сделать, чтобы выпускной запоминался на всю жизнь, - сказал Аксенов.

Также глава Крыма добавил, что создан оргкомитет по проведению общекрымского выпускного. А как пройдут выпускные в Крыму 2020, станет известно через неделю.

Сергей Аксенов также предложил сделать праздник для выпускников традиционным. Глава Крыма выразил сожаление, что последний звонок пришлось провести в дистанционном режиме. Он прошел, напомним, 22 мая.

- Дети и родители были расстроены, все ожидали, это такое событие. Конечно, смазано это все получилось из-за дистанционного процесса. Надо будет компенсировать, подумать, что для крымских школьников сделать, чтобы они почувствовали себя настоящими выпускниками, и чтобы это было традиционно, - заключил Аксенов.

Напомним, что школьники находились на дистанционном обучении с 6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

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