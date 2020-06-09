2020-06-09T14:45:57+03:00
Экономика

Бюджет России даст Крыму 3,8 миллиарда рублей на помощь местному бизнесу

Деньги получат те предприятия, которые сохранили во время карантина 90% своих сотрудников
Надежда ДАЦЮК
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Многие предприятия уже запустились, но некоторые закрыты до сих порМногие предприятия уже запустились, но некоторые закрыты до сих порФото: Михаил ПАТЛИС
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Из федерального бюджета Республика Крым получит 3,8 миллиарда рублей, чтобы распределить эти деньги между наиболее пострадавших от пандемии отраслей бизнеса.

- Исходя из наших особенностей и того, что у нас период присвоения ОКВЭДов начался позже, чем в других субъектах РФ, президент Владимир Путин принял решение о выделении средств Республике Крым и городу Севастополю на выплаты компаниям из списка общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которые по факту не работали в апреле, мае и июне на территории РК, - сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Общая сумма компенсации, которую получит Крым, составляет 3,8 миллиарда рублей. Предприятия получат по 12 тысяч 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на каждого официально трудоустроенного сотрудника за апрель и май. Кроме того, будет снята задолженность этих компаний по разным видам налогов на 1 марта.

Заместитель председателя Совета министров республики Ирина Кивико добавила, что проект закона о выплатах неработающим отраслям уже подготовлен.

- По этому закону у нас тоже обязательным условием является сохранение занятости не менее 90% сотрудников на 1 апреля, 1 мая и 1 июня. Выплаты будут осуществлять в течение 5 дней после подачи заявления, - уточнила вице-премьер.

Полная инструкция, как получить компенсацию появится на сайте правительства Крыма - 15 июня будет опубликовано постановление правительства. Предполагается, что выплаты получат около 35 тысяч юридических и физических лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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