Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 2 июня 2020 года: За сутки выявлено пять новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 2 июня увеличилось на пять человек. С начала эпидемического периода в республике выявили 392 случая covid-19. Все вновь заболевшие уже находились под медицинским наблюдением.

- Четыре случая в Симферополе и один в Белогорском районе, - сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Двое заболевших в Симферополе и одна в Белогорском районе уже находились под медицинским наблюдением в ранее выявленных очагах.

Еще двое были госпитализированы с диагнозом «вне госпитальная пневмония» и прошли обследование на covid-19, которое показало положительную реакцию на вирус.

Все больные перемещены в инфекционный госпиталь Симферополя, развернутый на базе горбольницы №7.

Всего на лечении в инфекционных стационарах остаются 136 пациентов, выписано с выздоровлением 247 человек. По-прежнему в тяжелом состоянии остаются 4 человека - 3 в реанимации горбольницы №7 и один в Евпаторийской инфекционной больнице.

Под медицинским наблюдением пребывают 2628 человек, из них 1376 на домашней изоляции, 257 госпитализированы в стационар, - уточнил замминистра здравоохранения Антон Лясковский. - С пневмонией медицинскую помощь получают 175 больных, из них 12 в тяжелом состоянии.

В обсерваторах на изоляции находятся 995 человек. За истекшие сутки туда направлены 129 граждан, из которых 55 прибыли из-за пределов полуострова: 37 человек пересекли государственную границу, из аэропорта доставлены 16 человек и 2 человека из числа прибывших железнодорожным транспортом. Изоляции в условиях обсерватора подлежат прибывшие из-за рубежа или не располагающие возможностью пройти 14-дневный карантин по месту прибытия.

Всего по состоянию на 2 июня в республике зарегистрировано 392 случая коронавирусной инфекции.

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