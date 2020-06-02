День города Симферополя 2020: Дата проведения, полная программа праздника, все мероприятия

В этом году Симферополю исполняется 236 лет, День города пройдет 6 июня, но в дистанционном режиме из-за того, что массовые мероприятия пока что по-прежнему под запретом. Как отметят День города Симферополя 2020, расскажет «Комсомолка».

Ко Дню города организуют онлайн-трансляции, интернет-флешмобы и акции, в которых могут поучаствовать взрослые и дети.

Конкурсы и флешмобы

Итак, дети приняли участие в конкурсе «Мы-Симферополю!». До 2 июня администрация города приняла авторские стихи и прозу о городе, а также творческие поделки.

До 6 июня дети могут принять участие в конкурсе рисунков «О родном городе с любовью», а 5 июня пройдет флешмоб «Мы вместе».

С 5 по 11 июня проходит можно опубликовать видеозапись в соцсетях с хештегом #деньГородаВместе-независимоОтРасстояния. Таким образом вы поучаствуете в спортивном видеочеллендже.

Экскурсии и концерты

В музее истории Сиимферополя в честь Дня города пройдет онлайн-тур «Я люблю Симферополь, поэтому…», а Центр эстрадного искусства покажет на экранах города концертные программы.

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