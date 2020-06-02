2020-06-02T17:35:33+03:00
Общество

Концерт ко Дню города Симферополя 2020: Будет ли он 6 июня

Рассказываем, состоится ли концерт ко Дню города Симферополя 2020
Надежда ДАЦЮК
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В прошлом году на Дне города выступил Алексей ВоробьевВ прошлом году на Дне города выступил Алексей ВоробьевФото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в празднование Дня города в Симферополе, который пройдет 6 июня. Общего концерта ко Дню города Симферополя 2020 не будет, а все мероприятия пройдут в онлайн-режиме.

Заместитель главы администрации города Владимир Осипенко рассказал, что 5 июня пройдет онлайн-флешмоб «Мы вместе» и видеопоздравления школ искусств муниципального образовани «Славим город, в котором живем!». Транслировать поздравления будут на экранах города, на сайте администрации и в соцсетях. Концертные программы проведет онлайн Городской центр эстрадного искусства.

- Также у нас завершается подготовка онлайн-тура по Симферополю «Я люблю Симферополь, потому...», который будет транслироваться на сайте Музея истории города Симферополя, - отметил Владимир Осипенко.

Напомним, что в честь праздника в Симферополя появятся новые инсталляции и фотозоны. Открытую книгу разместили на площади перед кинотеатром «Симферополь», а на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса смонтировали воздушный шар, который светится ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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