Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 3 июня 2020 года: Плюс семь заболевших за сутки

За сутки коронавирусом в Крыму заболели семь человек. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, шесть заболевших выявлено по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, а один заболевший обратился за медицинской помощью.

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков уточнил, что за сутки было выполнено 1002 лабораторных исследования на коронавирус.

- Подтверждено семь новых случаев, шесть из них – это город Симферополь, и один из них – Евпатория. В Евпатории гражданин, прибывший из Украины, он находился в обсерваторе с 22 мая, и по правилам обследования на 10-е сутки у него была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Он госпитализирован в условия инфекционного стационара в Евпатории, - заявил Дмитрий Крутиков.

По его словам, остальные шесть случаев зафиксировали в Симферополе, пять из заболевших – работники строительной компании, которые находились в обсерваторе. Все госпитализированы в 7-ю горбольницу после подтверждения диагноза. Шестой заболевший обратился за помощью с признаками ОРВИ, а при обследовании у него также выявили коронавирус и госпитализировали.

Всего на текущий период в республике, по данным Сергея Аксенова, зарегистрировано 399 случаев коронавирусной инфекции. 29 из них завозные из-за границы, 74 - из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними. 283 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 - при лабораторном скрининге здоровых людей.

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