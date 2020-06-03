2020-06-03T13:34:14+03:00
Экономика

Заказываем цветы в интернете: Большой ассортимент и набор опций

Выбрать нужный букет можно удаленно, не нарушая самоизоляцию
Степан ОСТИНОВ
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Rрупные онлайн площадки цветов сотрудничают напрямую с поставщиками и получают свежий товар из первых рук.Rрупные онлайн площадки цветов сотрудничают напрямую с поставщиками и получают свежий товар из первых рук.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Подарить букет цветов любимому человеку, другу или коллеге – это беспроигрышный вариант получить позитивные эмоции. Сейчас, в век сетевых технологий и онлайн магазинов, делать это еще проще: достаточно выбрать подходящий букет, композицию, да хоть один цветок - и заказать доставку по нужному адресу. И на этом преимущества виртуальных магазинов флористики не заканчиваются.

От одного пиона до 100 роз

Большой выбор цветов – это безусловный плюс. Особенно если вас интересуют не популярные красные розы или сезонные тюльпаны, а менее востребованные цветы. Все зависит от магазина, но крупные онлайн площадки цветов, как правило, сотрудничают напрямую с поставщиками и получают свежий товар из первых рук – в том числе цветочных хозяйств с чилийскими пионами, редкими орхидеями, лилиями, герберами необычных цветов и так далее.

Хотите премиум букет из сотен цветов – пожалуйста. Хотите заказать недорогой букет, чтобы порадовать близкого человека без повода – и в этом случае вы найдете массу вариантов.

Эксклюзивные букеты и композиции

Подарок должен быть красивым. Цветок сам по себе уже красив, но авторское украшение, продуманная композиция и соседство с другими цветами – это только преимущество. Если вам недостаточно «голого» букета и вы не хотите ограничиваться банальной пленкой с ленточками, на сайте хорошего магазина всегда найдутся дизайнерские букеты. Особенно хороши такие подарки будут смотреться, если вы идете на торжество, свадьбу или юбилей.

Не только цветы

Также хочется обратить внимание на то, что виртуальные бутики флористики работают не только с цветами, но и другими подарками. Вы наверняка слышали о роскошных цветочных композициях в корзинах, с мягкими игрушками или даже сладкими угощениями. И это только вершина айсберга, так что у вас будет возможность и удивить, и не быть банальным.

Не нарушаем самоизоляцию

Возможность заказать и оплатить заказ удаленно, выбрав понравившийся букет на сайте, – это экономия времени, возможность сделать сюрприз, находясь в другом городе или даже стране. Некоторые сервисы предлагают бесплатную доставку, но нужно заранее уточнить, когда и какие цветы будут в наличии максимально свежими.

Сейчас услуги, исключающие визиты в магазин и лишние контакты с консультантами, – это одно из требований противоэпидемиологической безопасности. Не рискуйте лишний раз и ограничьтесь заказом цветов в интернете, воспользуйтесь бесконтактной доставкой и соблюдайте другие защитные меры.

* На правах рекламы

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