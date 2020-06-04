2020-06-04T12:23:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 4 июня 2020 года: Плюс шесть заболевших за сутки

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 4 июня 2020 года составило 405 человек
Анна КИРИЕНКО
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В Крыму количество случаев коронавируса перевалило за четыре сотниВ Крыму количество случаев коронавируса перевалило за четыре сотниФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Крыму за сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось до 405 человек. Один пациент, госпитализированный в реанимацию, скончался.

По информации замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Крыма Дмитрия Крутикова, выявлено 6 новых случаев инфекции - по одному в Симферополе и Евпатории, и у четверых членов одной семьи в Сакском районе.

- Ранее все шесть человек были помещены в условия обсерватора при проведении противоэпидемических мероприятий в ранее установленных очагах, - сообщил Крутиков. - Все они переведены в инфекционный стационар.

Количество смертей от коронавируса выросло до 12 случаев. В реанимации скончался пациент, длительное время находившийся в тяжелом состоянии. Еще пятеро больных - четыре в Симферополе и один в Евпатории - находятся на аппаратах ИВЛ.

Всего на лечении остаются 110 человек, из которых 80 в средней степени тяжести и 25 в удовлетворительном состоянии.

- Выписано с начала периода 285 человек, в том числе 26 за последние сутки, - сообщил замминистра здравоохранения Антон Лясковский.

Под медицинским на блюдением находятся 2753 человека, из которых 1491 на домашней изоляции и 223 в стационарах. На изоляции в обсерваторах пребывают 1039 человека, в том числе 127 помещены за последние сутки. Из них 95 человек прибыли через пункты пропуска на украинско-российской границе, железнодорожным транспортом - 10 человек и 22 человека из аэропорта «Симферополь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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