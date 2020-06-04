В Крыму тарифы на газ и электроэнергию повышать не будут

Власти приняли решение не повышать тарифы на электроэнергию и газ в этом году. Плановое подорожание услуг на 8%, которое ожидалось с 1 июля, переносится на следующий год, как и «дорожная карта» по выравниванию коммунальных тарифов.

- Совместно с федеральным центром было согласовано и принято решение, что в нынешнем году повышения тарифов на газ и электроэнергию с 1 июля не будет, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Дорожная карта, ранее подписанная с правительством Российской Федерации, и ее выполнение сдвигается на один год вперед.

Планировалось, что с июля расценки на газоснабжение и электроэнергию должны были вырасти для потребителей с наименьшим расходованием энергоносителей.

Так, при потреблении до 150 кВт в месяц тариф увеличивался с 3,04 рубля за 1 кВт/ч до 3,31 рубля, при расходовании от 150 до 800 кВт – с 3,8 рубля за 1 кВт/ч до 4,15 рубля.

Для потребителей свыше 800 кВт тариф оставался прежним в 5,03 рубля за 1 кВт/ч.

Стоимость кубометра газа тоже увеличивалась в зависимости от потребления - для расходующих до 3,5 тысячи кубометров в год ставка с 5,2 рубля за куб увеличивалась до 6,03 рубля. Для остальных потребителей - с 8,65 рубля за кубометр топлива до 8,7 рубля. Причем такой же тариф устанавливался для домовладений, где газ используется для отопления.

Глава Крыма заверил, что удвоения процентного роста тарифов с 1 января 2021 года не будет. По договоренности с федеральным центром, на год продлят «дорожную карту» выравнивания тарифов в Крыму до средне российского уровня.

Как и прежде, с 1 января уровень тарифов увеличивается на индекс потребительских цен, а с 1 июля – до 15% от совокупного платежа за коммунальные услуги, чтобы выйти на экономически обоснованный уровень.

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