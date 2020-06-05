2020-06-05T13:15:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 5 июня 2020 года: Плюс восемь заболевших за сутки

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 5 июня 2020 года составило 413 человек
Анна КИРИЕНКО
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В Крыму зарегистрировано 413 случаев коронавируса и 13 смертей от негоВ Крыму зарегистрировано 413 случаев коронавируса и 13 смертей от негоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Крыму за истекшие сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 8 человек. Показатель смертности увеличился до 13 случаев. Всего с начала эпидемического периода в республике зарегистрировано 413 зараженных коронавирусной инфекцией.

- Все 8 новых случаев выявлены в Симферополе, все находились под медицинским наблюдением, - сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - При подтверждении заболевания госпитализированы в условия стационара ковидного госпиталя Симферополя. 4 из 8 переносят болезнь без симптомов.

На лечении в стационарах находятся 105 человек, из них 5 в тяжелом состоянии в отделении реанимации инфекционного госпиталя, развернутого на базе горбольницы №7 Симферополя. В минувшие сутки скончался один тяжелый пациент, который находился в инфекционной больнице Евпатории. Таким образом, количество смертей от коронавируса в Крыму увеличилось до 13 случаев.

- Один пациент, находившийся длительное время в реанимации в тяжелом состоянии с множеством хронических заболеваний скончался, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

Состояние 82 пациентов оценивается как среднее и 18 — удовлетворительное. За сутки выписаны 12 человек. Таким образом с начала периода в республике выздоровели 297 человек.

При термометрии в аэропорту «Симферополь» выявили двух пассажиров с высокой температурой. Их госпитализировали.

За сутки в обсерваторы направлено 128 человек, из них 87 прибыли в Крым через пункты пропуска на украинско-российской границе, авиа- и железнодорожным транспортом, через Крымский мост.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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