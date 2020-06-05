Зоопрорыв Крымской Жемчужины: В Ялте открылся уникальный магазин для животных «Аврора Cash&Carry»

С заботой о питомце

Крымчане в последние годы все более ответственно подходят к питанию, уходу и развитию своих домашних питомцев. Жители полуострова чаще приходят в зоомагазины за здоровым, питательным кормом для маленьких пушистиков, безопасными и интересными игрушками для четвероногих друзей, натуральным наполнителем для туалета, мягкими поводками, просторными клетками для попугаев и грызунов и так далее.

Хорошие хозяева понимают: от качества питания и ухода за питомцем зависит здоровье и красота обожаемой кошечки, щенка, хомячка или кролика.

Именно поэтому в Севастополе и городах Крыма появляется все больше специализированных магазинов.

Уникальный зоомагазин «Аврора Cash&Carry» в Ялте

Накануне в Ялте по адресу ЮБШ 42,Е, склад 6/2 состоялось торжественное открытие зоомагазина Cash&Carry торгового дома «Аврора» - крупнейшего на полуострове дистрибьютора товаров для домашних животных.

Символическую красную ленточку в этот погожий, солнечный день перерезала лично соучредитель торгового дома «Аврора» Наталья Полякова.

- Наш ялтинский зоомагазин "Аврора Cash&Carry" ориентирован на питомники и индивидуальных предпринимателей, которые могут закупать у нас товары для животных по доступным ценам для собственных магазинов. У нас самый широкий ассортимент товаров для абсолютно всех домашних животных – здесь можно оптом закупить и корма лучших производителей, и всевозможную атрибутику. А самое главное – формат магазинов Cash&Carry позволяет предпринимателям непосредственно ознакомиться с качеством товара и получить всеобъемлющую консультацию, а не просто выбирать по каталогу, - рассказывает Наталья Полякова. - И в то же время к нам могут приходить и простые покупатели, которые хотят подобрать правильный рацион или игрушки для своего любимца.

В зоомагазине широкий ассортимент кормов для всех домашних животных.Фото: Степан ОСТИНОВ

И действительно, в зоомагазине можно приобрести товары на любой вкус и кошелек – от эконом-варианта до дорогих, элитных кормов и аксессуаров.

Игрушки - на любой вкус!Фото: Степан ОСТИНОВ

В день открытия в магазине царила поистине праздничная атмосфера: всех гостей угощали дизайнерским тортом и шампанским, а покупатели приняли участие в розыгрыше призов от торгового дома «Аврора».

Всех гостей угощали шампанским.Фото: Степан ОСТИНОВ

- Меня пригласили на сегодняшнее торжественное открытие магазина «Аврора Cash&Carry». Приятно удивлена доступными ценами – даже без скидок. Я держу несколько пород собак, поэтому приобрела корма, амуницию и спальное место для моих любимых собачек. Очень довольна и непременно буду заходить сюда еще, - с восторгом говорит первый клиент зоомагазина Марина Лазаревна.

Первый клиент зоомагазина «Аврора Cash&Carry» в Ялте Марина Лазаревна с покупками.Фото: Степан ОСТИНОВ

Чуть позже счастливая покупательница поучаствовала в розыгрыше подарков от ТД «Аврора» и выиграла скидку на несколько позиций товаров в зоомагазине.

Все гости в день открытия покидали зоомагазин с хорошим настроением и благодарностью вежливому персоналу, пообещав непременно вернуться за новыми покупками.

Дизайнерский торт в честь открытия!Фото: Степан ОСТИНОВ

Надежный и профессиональный партнер

Торговый дом «Аврора» на сегодняшний день имеет два оптово-розничных зоомагазина Cash&Carry – в Севастополе и Ялте. Планируется открыть такой магагазин и в Симферополе. Кроме того, у «Авроры» есть 8 розничных точек в крупных городах полуострова.

Покупатели были приятно удивлены доступными ценами.Фото: Степан ОСТИНОВ

- Несмотря на кризис, мы продолжаем расти на рынке зоотоваров в Крыму. Секрет прост: мы сотрудничаем только с лучшими поставщиками, сами тщательно проверяем качество товаров перед продажей и всегда поставляем товар клиенту – причем в самый короткий срок. Ну и самое главное – это, конечно, команда профессионалов торгового дома «Аврора», которые предоставят максимально подробную и компетентную информацию по каждой единице товара. Наши сотрудники болеют душой за свое дело, - продолжает Наталья Полякова.

Розыгрыш подарков.Фото: Степан ОСТИНОВ

Кроме того, «Аврора» готова помогать индивидуальным предпринимателям. Специалисты компании бесплатно обучают и тестируют персонал зоомагазинов в Крыму, которые сотрудничают с торговым домом. Это беспрецедентная услуга, которую не оказывает больше ни одна сеть зоомагазинов на Крымском полуострове!

Компания «Аврора» ценит свою безупречную репутацию, поэтому всегда и при любых обстоятельствах выполняет свои обязательства перед партнерами.

СПРАВКА

ПЯТЬ ПЛЮСОВ ТОРГОВОГО ДОМА «АВРОРА»

1. Широкий ассортимент товаров разных ценовых категорий

2. Собственная система управления персоналом и эффективная структура построения бизнеса, гарантирующая рост продаж

3. Собственный автопарк, насчитывающий 13 машин

4. Большие складские площади

5. Профессиональный и ответственный подход к договоренностям

Контакты:

Сайт: aurora-crimea.ru

Главный офис

Адрес: Симферополь, ул. Героев Сталинграда 10

Тел: +7 (978) 148-99-16

Севастополь

Адрес: Камышовое шоссе 5/5,склады ТМТ

Тел: +79782781625

Ялта

Адрес: ЮБШ 42,Е, склад 6/2

+7 978 918-54-91

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