Отелям и санаториям Крыма разрешили работать с 15 июня

Уже с 15 июня в Крыму разрешат принимать отдыхающих в местные отели и санатории. Однако такое право пока получили только жители республики. Соответствующие поправки в указ внес глава региона Сергей Аксенов.

Более того, с 15 июня 2020 года также снимаются ограничения на работу детских игровых комнат и тренажерных залов.

- Действие настоящего подпункта (о приостановке деятельности) не распространяется с 15 июня 2020 года на деятельность пансионатов и домов отдыха, гостиниц при предоставлении мест для временного проживания граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и Севастополе, - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Крыма.

Работа санаториев разрешена с 15 июня при условии приема на отдых и оздоровление граждан, зарегистрированных в Крыму или Севастополе.

Представители туристического бизнеса, перед началом работы, будут обязаны подписать специальное соглашение для работы в период пандемии коронавируса.

Среди прочего, бизнес будет обязан оплачивать обсервацию в случае подтверждения covid-19 у постояльца.

- Санаторно-курортная организация за свой счет проводит мероприятия по обсервации и самоизоляции лиц, контактировавших с заболевшим, в соответствии с объемом и перечнем необходимых противоэпидемических мероприятий, определенных должностными лицами, проводящими эпидемиологическое расследование, - уточняется в бланке обязательства.

Ранее предполагалось, что с 15 июня будут открыты только санатории, имеющие действующую медицинскую лицензию. В дальнейшем снимать ограничения на работу объектов санаторно-курортного комплекса планировалось поэтапно. Открывать гостиницы хотели через несколько недель после открытия санаториев при соблюдении противоэпидемических требований. Уже на третьем этапе предполагалось открытие всех видов учреждений, в том числе и развлекательных.

Отдельно стоит заметить, что поправками главы Крыма разрешается работа футбольных стадионов, стадионов для занятия легкой атлетикой, с 15 июня - деятельность тренажерных, фитнес- и спортивных залов при индивидуальных занятиях.

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