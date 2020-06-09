Количество заболевших коронавирусом в Крыму на 9 июня: За сутки 11 новых случаев

За минувшие сутки в Крыму выявлено 11 новых заболевших коронавирусом. Из них 3 в Симферополе, 5 в Феодосии и 3 в Керчи.

- Из трех случаев в Симферополе двое - это контактные лица с ранее выявленными больными, помещены в ковидный госпиталь Симферополя, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Третий случай - это больной с внегоспитальной пневмонией, который был обследован в соответствии с протоколом и при подтверждении также переведен в ковидный госпиталь.

Пятеро заболевших в Феодосии находились под медицинским наблюдением, как контактные с ранее выявленным больным. Их также госпитализировали в ковидный госпиталь Симферополя. Туда же отправились трое моряков с судна, которое сейчас стоит на якорной стоянке в бухте Керчи.

- Лица были обследованы работодателем в Краснодарском крае, прибыли сюда, находились на судне, на сушу не сходили, - заверил Крутиков.

Как только в Крыму получили данные анализов, моряков сняли с судна и отправили в Симферополь. Остальные члены экипажа ждут свих результатов.

Всего по состоянию на 9 июня в Крыму зарегистрировано 457 случаев коронавирусной инфекции. 324 человека выздоровели, в том числе 7 выписались накануне. Остается на лечении 121 пациент: 90 в состоянии средней степени, 24 в удовлетворительном и 7 в тяжелом состоянии.

- Все они продолжают лечение в Симферопольской городской клинической больнице №7, - уточнил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский. - Из них 4 на не инвазивном ИВЛ, 3 на кислородной поддержке и 1 в кислородной поддержке не нуждается.

Также в стационарах находятся 187 больных пневмонией, из них 11 в тяжелом состоянии.

Под медицинским наблюдением находятся 2897 человек, в том числе 1755 на домашней изоляции и 246 в стационарах. С начала эпидемического периода под наблюдением медиков находились 11 168 человек, в том числе 3045 провели по 14 дней в обсерваторе. За поселение сутки в условиях обсерваора изолированы 29 человек, из них 25 прибыли на полуостров через пункты пропуска на российско-украинской границе и в аэропорт «Симферополь».

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