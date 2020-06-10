2020-06-10T11:59:05+03:00
Политика

Эксперт объяснил желание Румынии признать Россию агрессором из-за Крыма

Бухарест обеспокоен наращиванием военной мощи РФ на полуострове
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму не видят угрозы в разработке Румынией нового документаВ Крыму не видят угрозы в разработке Румынией нового документаФото: Архив "КП"
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Попытка Румынии признать Россию враждебным государством из-за милитаризации Крыма и бассейна Черного моря - это желание Бухареста получить финансовую поддержку от НАТО, членом которого страна стала в 2004 году. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара.

О том, что Россию следует считать враждебным государством говорится в проекте национальной стратегии обороны Румынии на 2020-2024 годы. Документ одобрил высший совет обороны, и если его поддержат обе палаты парламента, проект вступит в силу.

- Такие страны, как Румыния являются абсолютными сателлитами (формально независимое государство, но находящееся под влиянием другого государства - Ред.) Соединенных Штатов. У них нет никакой политической субъектности в отличие от тех же европейских стран, которые порой расходились в своей позиции с США, за что тоже всегда наказывались, - выразил мнение политолог.

По словам Ганжары, принятие проекта нацстратегии показывает, что Россия в вопросе собственной безопасности и контроля Черноморского региона играет особую роль. Кроме того, Москва усилила позиции в акватории Средиземного моря.

- Конечно, все это сильно раздражает США. И все внешние угрозы для России нивелированы мерами безопасности и усилением оборонных возможностей нашей страны. Это раздражение американцев будет выливаться в принятие агрессивных документов, попытки обвинения, а для Румынии это просто шанс выбить деньги на перевооружение из НАТО. Мы ведь знаем, что Румыния является одной из самых бедных стран Европы, - заключил политолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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