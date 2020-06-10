Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 10 июня 2020 года: Выявлен всего один случай

Количество зараженных коронавирусом в Крыму за сутки увеличилось на один случай. Число умерших выросло до 15 человек.

Инфекция подтверждена у жителя Симферополя, который находился под медицинским наблюдением, как контактный с ранее выявленным больным.

- За больным было обеспечено медицинское наблюдение, - сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - При подтверждении лабораторно COVID-19, он был госпитализирован в условия ковидного госпиталя Симферополя.

Таким образом, к 10 июня в республике зарегистрировано 458 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 15 человек умерли. Накануне в реанимации инфекционного госпиталя скончалась пациентка с коронавирусом.

- Умерла пациентка, которая находилась в реанимации симферопольской городской больницы №7 с положительным диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и двухсторонняя пневмония, тяжелым течением и обострением хронических заболеваний, - отметил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

На лечении находятся 107 пациентов, из них 7 - в реанимации в тяжелом состоянии. У 80 инфекция протекает в средней степени тяжести, у 20 состояние удовлетворительное. Выписаны с выздоровлением 338 человек в том числе 14 за последние сутки.

Под медицинским наблюдением находятся 2881 человек, в том числе 1702 на дому и 234 в стационарах.

На изоляции в обсерваторах пребывают 945 человек, в том числе 68 направлены на 14-дневный карантин за последние сутки. Из них 26 из аэропорта «Симферополь» и 16 из пунктов пропуска через российско-украинскую границу.

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