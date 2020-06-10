Кошачье счастье: Лакомства TRIOL – идеальное дополнение к рациону кошек всех возрастов

Лидер российского зоорынка

Каждый любитель животных хочет, чтобы его домашний питомец – будь то кошечка, щенок, попугай или хомячок – был здоровым, красивым и жизнерадостным. Для этого питомцу нужны правильное, сбалансированное питание и качественные, безопасные товары для животных от надежного производителя с мировым именем.

«АММА» именно такая компания с безупречной репутацией, которая с 1993 года специализируется на оптовой торговле зоотоварами. Уже много лет «АММА» занимает лидирующие позиции на рынке товаров для домашних животных благодаря диалогу с клиентами, честным принципам, общепризнанным ценностям, но главное – искренней любви к братьям нашим меньшим.

Компания производит зоотовары пяти собственных брендов. TRIOL - ведущий бренд компании. Уже много лет TRIOL успешно поставляет на территорию страны товары для самых разных домашних животных: собак, кошек, птиц и грызунов.

Таким образом, TRIOL охватывают все основные категории питомцев и помогает ежедневно заботиться об их здоровье, разнообразном досуге и хорошем настроении. Ассортимент TRIOL насчитывает тысячи позиций, каждая из которых перед выходом на рынок проходит несколько этапов тестирования и проверок качества. Благодаря ответственному подходу к работе и доверию потребителя продукцию торговой марки TRIOL знают и любят как хозяева, так и сами домашние животные по всей России.

Натуральные лакомства для кошек TRIOL

В частности, натуральные лакомства для кошек TRIOL не содержат консервантов и вкусовых добавок – они идеально подойдут питомцу как дополнение к основному рациону. Ассортимент включает продукты из утки, курицы, лосося, кролика, ягненка и говядины.

Перед производством специалисты тщательно проверяют ингредиенты.

Лакомства TRIOL для кошек производятся исключительно из натуральных ингредиентов – причем на тех же заводах, что и продукты питания для людей. Естественно, в лакомствах TRIOL нет ГМО.

Перед производством специалисты тщательно проверяют ингредиенты, а перед упаковкой – и готовое лакомство на остатки пестицидов, ветпрепаратов, токсинов, тяжёлых металлов и запрещённых добавок. Таким образом лакомства TRIOL на 100% безопасны для кошек.

Специалисты TRIOL разработали три ассортиментных группы лакомств для кошек с учетом специфических витаминно-минеральных составов.

Иммунная защита

Полезное угощение для поддержания здорового образа жизни вашей кошки. Лакомства этой группы обогащены общеукрепляющим комплексом витаминов А, Е, и D3, которые необходимы для здорового функционирования организма вашего питомца и способствует снижению риска заболеваний.

Блестящая шерсть

Блестящий шерстяной покров, хорошее настроение и игривость вашей кошки – это главные показатели ее здоровья. Рыбий жир является лучшим источником активных Омега-3 кислот, регулярное потребление которых заметно улучшит шерсть вашего питомца. Омега-3 прекрасно очищает кровь от токсинов и помогает поддерживать нормальное функционирование организма.

Здоровое питание

Каждое лакомство этой линейки, приготовленное на пару, - это уникальный натуральный продукт, богатый источник белков животного происхождения и максимальная польза в каждом кусочке!

Лакомства для кошек TRIOL – это натурально, полезно, вкусно и безопасно!

Узнать подробнее о лакомствах TRIOL можно здесь: https://cat-treats.triol.pet/

КОНТАКТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Инстаграм: https://www.instagram.com/_triol_/?hl=ru

Контакт: https://vk.com/triol_ru

Фейсбук: https://www.facebook.com/Triol.pet

* На правах рекламы