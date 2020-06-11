Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 11 июня 2020 года: Подтверждено 25 новых случаев

В Крыму количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 25 человек. Из них 19 уже были под наблюдением медиков, 4 госпитализированы в больницы с признаками ОРВИ и 2 положительные пробы при скрининге здоровых лиц.

В Красногвардейском районе 5 заболевших в ранее выявленном очаге. Это члены одной семьи, которых поместили в обсерватор после подтверждения инфекции у родственника.

Один из контактирующих проживал в Симферополе, у него также подтвержден коронавирус. Еще один больной в Симферополе тоже заразился в семейном очаге. По одному случаю инфекции зарегистрировано в Бахчисарайском районе и Феодосии. Положительные пробы получены при скрининговом обследовании сотрудников предприятия в Черноморском районе, где будет проводится эпидемическое расследование по источнику заражения и распространению вируса.

- 15 случаев - это город Евпатория, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - 12 контактных по очагу в терапевтическом отделении Евпаторийской горбольницы - 2 сотрудника и 10 пациентов. Очаг был определен в начале июня, все контактные были помещены в обсервационные условия на базе этого отделения, всего 75 человек - 22 пациента и 53 персонала.

Всего в обсерваторах изолировано 970 человек, за сутки поступил 41. В том числе 30 прибыли через пункты пропуска на российско-украинской границе и 10 из аэропорта «Симферополь».

За сутки выписали из больниц 12 человек, всего с начала периода выздоровели 350. В стационарах на лечении находятся 120 человек. Из них 8 в тяжелом состоянии.

- Семь пациентов находятся в реанимации Симферопольской горбольницы №7 и один в реанимации Евпаторийской городской больницы, - уточнил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. - Из них двое подключены к аппарату ИВЛ, пятеро находятся на кислородной поддержке.

Состояние 94 пациентов оценивается как среднее, 18 чувствуют себя удовлетворительно.

Под медицинским наблюдением пребывают 2907, из них 1715 на дому и 222 в стационарах. Лечение от пневмонии проходят 177 человек, из них 12 в тяжелом состоянии.

Всего с начала эпидемического периода в республике зарегистрировано 483 случая новой коронавирусной инфекции. Умерли 15 человек.

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