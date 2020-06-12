2020-06-11T20:11:48+03:00
Общество

Как жители Крыма будут голосовать по поправкам в Конституцию

Для крымчан напечатали около 1,5 миллиона бюллетеней
Надежда ДАЦЮК
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Чтобы отдать голос, не нужно ждать пригласительныхЧтобы отдать голос, не нужно ждать пригласительныхФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ типография «Таврида» напечатала около 1,5 миллиона бюллетеней.

- Всего изготовлено 1 487 268 бюллетеней, в том числе 476 310 – с использованием технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2017, - сообщили пресс-службе Избиркома Крыма.

Бюллетени будут переданы 27 членам избирательных комиссий Крыма утром 19 июня. Охранять бюллетени во время их передачи и транспортировке будут сотрудники полиции.

Как сообщила заместитель председателя избирательной комиссии РК Инна Гузеева в эфире радио «Спутник в Крыму», голосование продлится с 25 июня по 1 июля.

- В конце каждого дня бюллетени с голосами помещаются в отдельный сейф-пакет, который хранится до окончания голосования 1 июля - после 20.00 эти бюллетени будут обрабатываться наравне со всеми, - пояснила Гузеева.

Чтобы отдать голос, не нужно ждать пригласительных. Электронного голосования тоже не будет: такая возможность реализуется только в Москве и Нижегородской области.

Проголосовать можно непосредственно в избирательных комиссиях. Крымчане получат прямо на избирательных участках необходимые средства защиты - перчатки, маски, дезинфицирующие средства, шариковые ручки тоже будут выдавать каждому отдельно.

Те крымчане, которые не смогут посетить избирательный участок, согласно прописке, могут проголосовать по месту нахождения. Но для этого нужно подать заявление в территориальных избиркомах с 16 июня, в МФЦ или на портале госуслуг. Прием таких заявлений закончится 21 июня в 14.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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