Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 13 июня увеличилось на 22 человека

На 13 июня в Крыму выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- 11 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, еще 11 - при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, - заявил Сергей Аксенов.

По его словам, всего на текущий период в Крыму зафиксировано 512 случаев заражения коронавирусом, общее число выздоровевших 361 человек.

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