В Погрануправлении Крыма разъяснили, кто имеет право выезда и заезда в РФ

В Погрануправлении ФСБ РФ по Крыму разъяснили, кто и как может пересекать границу с Украиной.

- 12 июня 2020 года в СМИ была распространена информация о снятии Украиной в ближайшее время ограничений на пересечение границы с Российской Федерацией в Крыму, - говорится в сообщении. - В Российской Федерации продолжают сохраняться ограничения по пересечению государственной границы, введенные распоряжениями Правительства Российской Федерации. Сроки окончания указанных ограничений в настоящее время не установлены, - разъяснили в пресс-службе Погрануправления.

Итак, на территорию России пока что могут приезжать сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств; водители автомобилей международного автомобильного сообщения; в связи со смертью близкого родственника; члены семьи, опекуны и попечители граждан РФ; постоянно проживающие на территории РФ (имеющие вид на жительство).

Кроме того, в Россию могут приехать участвующие в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства, высококвалифицированные специалисты в области физической культуры и спорта, граждане Республики Белоруссия, являющиеся сотрудниками белорусских компаний, принимающих участие в работах по обеспечению беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах в Российской Федерации.

Граждане, чьи близкие родственники нуждаются в уходе, также могут приехать. Пересечь границу могут и граждане Украины и лица без гражданства, которые проживают на территориях районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Выехать из России могут граждане РФ, которые работают в МИДе России, в дипломатических и консульских учреждениях страны, в официальных представительствах России. Также уехать за пределы страны могут водители международного автомобильного сообщения; те, кто потеряли близких родственников, те, кто проживает в Донецкой и Луганской областях Украины, а также члены экипажей морских судов, следующих для смены экипажей морских судов.

Кроме этого, выехать могут граждане, имеющие также иное гражданство либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, для однократного выезда из Российской Федерации к месту постоянного проживания; в целях лечения или к нуждающимся в уходе больным близким родственникам; члены семьи граждан, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации; в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории иностранного государства, для получения образования в иностранных образовательных организациях.

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