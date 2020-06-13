2020-06-13T15:54:13+03:00
Общество

Как в Симферополе отметили День России: 5 фото

Массовых мероприятий не было, но фотозоны установили
Надежда ДАЦЮК
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День России отметили 12 июняДень России отметили 12 июняФото: Виталий ПАРУБОВ
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В Крыму 12 июня отметили День России, несмотря на ограничения, введенные по коронавирусу. Массовые мероприятия под запретом, но в Симферополе на площади Ленина развернули тематическую фотовыставку «Великие города Великой России». Также в центре города появилась фотозона.

- Крымчане и гости полуострова на стендах выставки смогут увидеть замечательные изображения многих городов России. При этом, на стендах можно будет ознакомиться со статистической информацией о каждом городе - данных о населении, площади, наличии метрополитена и аэропортов, а также об исторических и современных фактах, - рассказал министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаил Афанасьев.

Фотозоны пользовались популярностью у жителей и гостей столицы Фото: Виталий ПАРУБОВ

Фотозоны пользовались популярностью у жителей и гостей столицыФото: Виталий ПАРУБОВ

Массовые мероприятия отменили, но гулять по городу можно Фото: Виталий ПАРУБОВ

Массовые мероприятия отменили, но гулять по городу можноФото: Виталий ПАРУБОВ

Некоторые симферопольцы подбирали наиболее удачные позы Фото: Виталий ПАРУБОВ

Некоторые симферопольцы подбирали наиболее удачные позыФото: Виталий ПАРУБОВ

Информационные стенды о других городах России заинтересовали симферопольцев Фото: Виталий ПАРУБОВ

Информационные стенды о других городах России заинтересовали симферопольцевФото: Виталий ПАРУБОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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