Как в Симферополе отметили День России: 5 фото
В Крыму 12 июня отметили День России, несмотря на ограничения, введенные по коронавирусу. Массовые мероприятия под запретом, но в Симферополе на площади Ленина развернули тематическую фотовыставку «Великие города Великой России». Также в центре города появилась фотозона.
- Крымчане и гости полуострова на стендах выставки смогут увидеть замечательные изображения многих городов России. При этом, на стендах можно будет ознакомиться со статистической информацией о каждом городе - данных о населении, площади, наличии метрополитена и аэропортов, а также об исторических и современных фактах, - рассказал министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаил Афанасьев.
Фотозоны пользовались популярностью у жителей и гостей столицыФото: Виталий ПАРУБОВ
Массовые мероприятия отменили, но гулять по городу можноФото: Виталий ПАРУБОВ
Некоторые симферопольцы подбирали наиболее удачные позыФото: Виталий ПАРУБОВ
Информационные стенды о других городах России заинтересовали симферопольцевФото: Виталий ПАРУБОВ
ИСТОЧНИК KP.RU