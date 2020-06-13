Как в Симферополе отметили День России: 5 фото

В Крыму 12 июня отметили День России, несмотря на ограничения, введенные по коронавирусу. Массовые мероприятия под запретом, но в Симферополе на площади Ленина развернули тематическую фотовыставку «Великие города Великой России». Также в центре города появилась фотозона.

- Крымчане и гости полуострова на стендах выставки смогут увидеть замечательные изображения многих городов России. При этом, на стендах можно будет ознакомиться со статистической информацией о каждом городе - данных о населении, площади, наличии метрополитена и аэропортов, а также об исторических и современных фактах, - рассказал министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаил Афанасьев.

Фотозоны пользовались популярностью у жителей и гостей столицыФото: Виталий ПАРУБОВ

Массовые мероприятия отменили, но гулять по городу можноФото: Виталий ПАРУБОВ

Некоторые симферопольцы подбирали наиболее удачные позыФото: Виталий ПАРУБОВ