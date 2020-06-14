2020-06-14T10:27:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Новый виток коронавируса: За сутки в Крыму выявили еще 27 случаев

За два прошедших дня инфекцию подхватили почти 60 человек
Степан ОСТИНОВ
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Всего в РК зарегистрировали 539 случаев заражения коронавирусом.Всего в РК зарегистрировали 539 случаев заражения коронавирусом.Фото: Архив "КП"
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Кажется, в Крыму наблюдается повторный рост заболеваемости коронавирусом. В пятницу, 12 июня, зарегистрировано 22 новых случаев инфекции. За вчерашний же день число заболевших в Республике увеличилось еще на 27 человек.

Два человека обратились за медицинской помощью в больницу, 22 случая заражения инфекцией выявили при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее диагностированным больным. Трое заразившихся приехали в Крым из-за границы.

- Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, - проинформировал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Таким образом, только за двое прошедших суток коронавирусом заболели 49 человек.

Всего же к настоящему времени в РК выявили 539 случаев заражения, из них 36 человек прибыли из-за границы. При этом 87 человек завезли инфекцию в Крым из других субъектов РФ, 395 зараженных коронавирусом контактировали с лицами, у которых был подтвержден диагноз, а 21 случай удалось выявить благодаря тестированию здоровых людей без симптопов инфекции.

Выздоровевших за весь период - 362 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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