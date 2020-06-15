Количество заболевших коронавирусом в Крыму на 15 июня: За сутки 7 новых случаев

В Крыму за минувшие сутки подтверждено 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Два положительных теста получены при скрининге здоровых лиц.

- За прошедшие сутки было проведено 2315 лабораторных исследований, 7 случаев положительные, - сообщил замруководителя Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Четверо - это контактные по ранее зарегистрированным очагам, два случая при проведении лабораторного скрининга здоровых лиц и один у прибывшего из другого субъекта.

В Ялте инфекцию выявили у жителя Москвы, который по приезде был изолирован в условиях обсерватора. В терапевтическом отделении Евпаторийской горбольницы, после вспышки инфекции переведенном в режим обсерватора, вирус подтвердился у медицинского работника. COVID-19 обнаружили при скрининге здоровых лиц в Феодосии, аналогичный случай зарегистрирован в Белогорском районе.

Еще один больной в Феодосии находился под медицинским наблюдением, как контактный с носителем инфекции. Также положительный результат анализов у членов одной семьи в Керчи, где ранее был выявлен больной.

На лечении в медицинских учреждениях находятся 168 человек: 132 в состоянии средней степени и 25 - в удовлетворительном. Выписаны с выздоровлением 363, в том числе 1 за сутки. В тяжелом состоянии пребывают 11 пациентов, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ.

- 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, - уточнил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. - 10 в реанимации Симферопольской городской больницы №7 и 1 в Евпаторийской горбольнице.

С диагнозом «внегоспитальная пневмония» в стационарах на лечении 188 пациентов, в том числе 13 в тяжелом состоянии. Под медицинским наблюдением находятся 2895 человек, из них 158 взяты за сутки. На самоизоляции 1781 человек, в медучреждениях - 276. В обсерваторы изолировано 838 человек, за сутки 67, в том числе 36 прибывших через пункты пропуска на украинско-российской границе и авиатранспортом.

Всего с начала периода наблюдений выявлено 546 случаев коронавирусной инфекции. Умерли 17 человек.

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