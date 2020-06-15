2020-06-15T13:28:13+03:00
Общество

Для прилетающих в Крым туристов отменили проверку документов и анкеты

Однако все прибывшие пассажиры будут проходить термометрию и будут обязаны носить маски
Надежда ДАЦЮК
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Пассажиров с температурой выше 37 градусов Цельсия направят на обследование в медучрежденияПассажиров с температурой выше 37 градусов Цельсия направят на обследование в медучрежденияФото: Архив "КП"
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В аэропорту Симферополя с 15 июня сняли часть мер предосторожности, которые были приняты в связи с ограничениями по коронавирусу. У прилетающих больше не будут проверять документы. Также им не понадобится заполнять анкеты. Но все прибывшие пассажиры будут проходить термометрию через дистанционный стационарный тепловизор, который ранее установили в зоне прилета.

В пресс-службе воздушной гавани Крыма пояснили, что пассажиров с температурой выше 37 градусов направят на обследование в медучреждения. Измерять температуру будут не только у прибывших, но и у всех, кто входит в здание терминала.

При этом в аэропорту по-прежнему нужно соблюдать полутораметровую дистанцию и носить медицинские маски. Их можно купить в торговых точках прямо в зале аэровокзального комплекса. Маски нужно носить и на открытых площадках авиаузла.

- При недомогании все пассажиры, посетители и сотрудники аэропорта могут обратиться за квалифицированной помощью в медпункт, который расположен на первом этаже общедоступной зоны терминала, - отметили в пресс-службе.

Напомним, с 15 июня в Крыму отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан. Кроме того, теперь нет обсервации для прибывших из других регионов России.

Кроме того, с середины июня возобновилась работа объектов общепита, кафе, ресторанов, музеев, ледовых площадок, открытых бассейнов и залов для бокса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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