В аэропорту Симферополь установили зенитку и пулемет времен Великой Отечественной войны

Зенитная артиллерийская установка, пулемет, палатка и бойцы в форме цвета хаки – такое подразделение ПВО времен Великой Отечественной войны появилось на площадке перед аэропортом Симферополь.

В палатке есть приборы для связи. Фото: пресс-служба ООО «Международный аэропорт «Симферополь»

Причем внутри армейской штабной палатки царит дух, давно ушедших военных времен: под крышей из надежного брезента нашлось место для американской радиостанции AR-88 и полевого телефона, личных вещей бойцов Красной Армии и карт обороны и освобождения Крымского полуострова.

Есть на площадке и стереотруба военных лет: все желающие могут, как следует рассмотреть взлеты и посадки современных самолетов.

Пост ПВО. Фото: пресс-служба ООО «Международный аэропорт «Симферополь»

Оружие можно не только увидеть, но и потрогать руками. Фото: пресс-служба ООО «Международный аэропорт «Симферополь»

Участники военно-исторических клубов в военной форме образцов 1941 и 1944 зорко следят за обстановкой.

Кажется, что если прозвучит приказ, то они тут же приведут в боевую готовность все имеющееся оружие - 37-мм автоматическое зенитное орудие 61-К, крупнокалиберный пулемета ДШК, винтовки, автоматы, пистолеты и начнут крушить врага. Бах-бах! Тра-та-та!

Есть на что посмотреть и внутри аэропорта.

Экспозиция раритетных марок расположена в здании аэропорта. Фото: пресс-служба ООО «Международный аэропорт «Симферополь»

- В здании пассажирского терминала выставлены более 400 уникальных марок, почтовых открыток и писем, посвященных событиям военных лет из частной коллекции, - сообщили в пресс-службе ООО «Международный аэропорт «Симферополь».

Уникальные, раритетные марки, выпущенные в 1941-1942 годах, по идее их авторов, должны были поднять боевого духа в стране Советов.

Здесь же серии марок, посвященные военачальникам Великой Отечественной войны, подвигу героев на поле боя. Есть и почтовые открытки с советскими наградами и оружием.

Все хорошо, огорчает одно: выставка в аэропорту Симферополь продлится всего лишь один день. Торопитесь увидеть!

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