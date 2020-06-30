Тест на коронавирус: Где и как можно пройти обследование

На первых этапах, когда разрастание эпидемии еще не достигло пика в России, провести самостоятельное тестирование в любой клинике было невозможно. Это связывалось с недостатком тестовых материалов и лицензированных лабораторий. После перепрофилирования и мобилизации медицинской системы ситуация полностью изменилась. Число клиник с микролабораториями, где можно сделать тест на коронавирус, только в столичном регионе возросло до девяти десятков. При этом последней инстанцией для полного подтверждения диагноза до сих пор остается Роспотребнадзор.

Условия для тестирования

Самой информативной технологией обнаружения вируса-агрессора остается полимеразно-цепная реакция – достаточно сложная, но пока незаменимая методика. Пациент при этом не испытывает затруднений при тестировании. Он участвует в процессе только на стадии забора биологического материала, которая продолжается не более 2-5 минут. Соскоб со слизистой берется из зева и носа, он может выполняться как медицинским работником, так и самостоятельно пациентом.

При отсутствии признаков болезни человек может обратиться в ближайшую клинику с лабораторией, где можно сделать тест на коронавирус по записи в определенное время. Если же есть подозрение на обострение заболевания, лучше вызвать специалиста на дом и провести удаленный анализ самостоятельно по инструкции или с помощью медика. Врач привезет герметичный набор для забора мазка, а после процедуры доставит его в лабораторию.

Далее проводится исследование, которое включает следующие этапы:

1. Создание многокомпонентного раствора из биоматериала

2. Внесение питательной среды для роста вирусной массы в растворе

3. Выделение патогена и его идентификация

При вынесении положительного результата потребуется повторная аналитика в Роспотребнадзоре. Пациент узнает о положительном статусе от сотрудников клиники по телефону или электронной почте. Если вторичное тестирование также оказывается положительным, диагноз считается подтвержденным.

Где можно сделать тест на коронавирус?

Полноценное обследование доступно в любом диагностическом центре, предлагающем описанную услугу. Чтобы отыскать ближайшие медучреждения с лабораториями, записаться на исследование или вызвать доктора домой, обратитесь к единой службе записи города: https://mrt-v-msk.ru/analiz-na-koronavirus-COVID-19/.

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