2020-07-05T14:21:00+03:00
Общество

Breeder-Party в Севастополе: Торговый дом «Аврора» собрал владельцев крупных питомников для животных

Гости ознакомились с новыми ветеринарными препаратами, послушали лекторов из Москвы и получили подарки для своих питомцев
Степан ОСТИНОВ
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Более 20 владельцев питомников со всего Крыма собрались вместе благодаря «Авроре», чтобы узнать полезную информацию о новых продуктах и лекарствах для животных, задать вопросы уважаемым спикерам и обменяться опытом.Более 20 владельцев питомников со всего Крыма собрались вместе благодаря «Авроре», чтобы узнать полезную информацию о новых продуктах и лекарствах для животных, задать вопросы уважаемым спикерам и обменяться опытом.Фото: Степан ОСТИНОВ
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Летний сезон мероприятий для питомников открыт!

Длительный режим самоизоляции уже уходит в прошлое. В Крыму наконец-то снова проводят публичные мероприятия, мастер-классы и просто неофициальные встречи представителей бизнеса, по которым изголодались и компании, и сами крымчане.

Накануне в севастопольском зоомагазине Cash&Carry состоялась встреча владельцев питомников для домашних животных в формате Breeder-Party. Организатором мероприятия выступил торговый дом «Аврора-Крым».

Более 20 владельцев питомников со всего Крыма собрались вместе благодаря «Авроре», чтобы узнать полезную информацию о новых продуктах и лекарствах для животных, задать вопросы уважаемым спикерам и обменяться опытом.

«Мы многому учимся друг у друга»

Первым перед аудиторией выступил приглашенный спикер из Москвы, ветеринарный врач компании «СимБио» Михаил Колобов – он рассказал о продукции ТМ «Пчелодар».

- Ассортимент продукции очень большой и охватывает широкий спектр ветеринарных препаратов, гигиенических, чистящих средств, шампуней и других продуктов для собак, кошек и грызунов. Компания «Аврора-Крым» постоянно проводит такого рода полезные мероприятия, хочу поблагодарить руководство торгового дома за участие – надеюсь на дальнейшее сотрудничество, - поделился Михаил Колобов.

Ветеринарный врач компании «СимБио» Михаил Колобов. Фото: Степан ОСТИНОВ

Ветеринарный врач компании «СимБио» Михаил Колобов.Фото: Степан ОСТИНОВ

После небольшого кофе-брейка слово взяла бренд-менеджер ТД «Аврора-Крым», ветеринар, специалист по мелким грызунам Юлия Макарова.

- Такие мероприятия мы стараемся проводить хотя бы раз в три месяца. Это очень хороший опыт общения, обмена опытом, ведь на Breeder-Party собираются питомники с большим стажем и хорошей репутацией. Их четвероногие воспитанники продаются не только в России, но и по всему миру, поэтому взаимный диалог ТД «Аврора» владельцев питомников чрезвычайно важен для обеих сторон – мы многому учимся друг от друга. – отметила Юлия Макарова.

Бренд-менеджер ТД «Аврора-Крым», ветеринар, специалист по мелким грызунам Юлия Макарова Фото: Степан ОСТИНОВ

Бренд-менеджер ТД «Аврора-Крым», ветеринар, специалист по мелким грызунам Юлия МакароваФото: Степан ОСТИНОВ

Она добавила, что ТД «Аврора» выделяется именно тем, что компания прежде всего заботится о здоровье и благополучии домашних животных. В зоомагазинах торгового дома представлены только высококачественные корма из натуральных ингредиентов. Это касается даже кормов эконом-класса, а также других товаров – шампуней, амуниции и так далее.

Организация – на высшем уровне

Во второй части мероприятия гостей ждал первый приятный сюрприз от ТД «Аврора» - «сладкий перерыв». Гости смогли в неформальной обстановке, индивидуально пообщаться с лекторами, параллельно перекусив вкусным тортиком.

На "сладком перерыве". Фото: Степан ОСТИНОВ

На "сладком перерыве".Фото: Степан ОСТИНОВ

- На Breeder-Party нас пригласил менеджмент ТД «Аврора». Мы часто бываем на подобных мероприятиях. Сегодня была очень полезная презентация товаров – особенно меня лично заинтересовали комплексные ветпрепараты для собак – обязательно приобретем продукцию. Мне лично очень понравилось мероприятие, в очередной раз организаторы постарались на славу. Обязательно буду принимать участие в дальнейших подобных встречах, - рассказала свои впечатления владелица одного из крымских питомников Наталья Макарова.

Подарки от «Авроры» для всех

В заключающей части Breeder-Party перед гостями выступила руководитель отдела продаж ТД «Аврора-Крым» Мерием Инжеева. Она рассказала о программах поддержки владельцев питомников, ответила на самые актуальные вопросы гостей и анонсировала уже следующее мероприятие под эгидой компании.

Руководитель отдела продаж ТД «Аврора-Крым» Мерием Инжиева. Фото: Степан ОСТИНОВ

Руководитель отдела продаж ТД «Аврора-Крым» Мерием Инжиева.Фото: Степан ОСТИНОВ

- В начале августа мы планируем провести подобное мероприятие для ветеринарных клиник Крыма. У нас есть широкая линейка лечебных кормов, о которой мы хотим рассказать. Кроме того, на мероприятии также будет приглашен специалист из Москвы, который сможет ответить на все вопросы аудитории касательно заболеваний животных и лечебных кормов, - подытожила Мерием Инжиева.

Вкусные подарки для собачек. Фото: Степан ОСТИНОВ

Вкусные подарки для собачек.Фото: Степан ОСТИНОВ

Ну а финальным аккордом Breeder-Party стал розыгрыш призов от ТД «Аврора». Все гости мероприятия получили приятные и в то же время полезные презенты, которым будут очень рады их любимые питомцы.

Уже после лекций гости выбирали в зоомагазине товары для своих питомцев. Фото: Степан ОСТИНОВ

Уже после лекций гости выбирали в зоомагазине товары для своих питомцев.Фото: Степан ОСТИНОВ

СПРАВКА

ПЯТЬ ПЛЮСОВ ТОРГОВОГО ДОМА «АВРОРА»

1. Широкий ассортимент товаров разных ценовых категорий

2. Собственная система управления персоналом и эффективная структура построения бизнеса, гарантирующая рост продаж

3. Собственный автопарк, насчитывающий 13 машин

4. Большие складские площади

5. Профессиональный и ответственный подход к договоренностям

Контакты:

Сайт: aurora-crimea.ru

Главный офис

Адрес: Симферополь, ул. Героев Сталинграда 10

Тел: +7 (978) 148-99-16

Севастополь

Адрес: Камышовое шоссе 5/5,склады ТМТ

Тел: +79782781625

Ялта

Адрес: ЮБШ 42,Е, склад 6/2

+7 978 918-54-91

* На правах рекламы

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