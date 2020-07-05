Breeder-Party в Севастополе: Торговый дом «Аврора» собрал владельцев крупных питомников для животных
Летний сезон мероприятий для питомников открыт!
Длительный режим самоизоляции уже уходит в прошлое. В Крыму наконец-то снова проводят публичные мероприятия, мастер-классы и просто неофициальные встречи представителей бизнеса, по которым изголодались и компании, и сами крымчане.
Накануне в севастопольском зоомагазине Cash&Carry состоялась встреча владельцев питомников для домашних животных в формате Breeder-Party. Организатором мероприятия выступил торговый дом «Аврора-Крым».
Более 20 владельцев питомников со всего Крыма собрались вместе благодаря «Авроре», чтобы узнать полезную информацию о новых продуктах и лекарствах для животных, задать вопросы уважаемым спикерам и обменяться опытом.
«Мы многому учимся друг у друга»
Первым перед аудиторией выступил приглашенный спикер из Москвы, ветеринарный врач компании «СимБио» Михаил Колобов – он рассказал о продукции ТМ «Пчелодар».
- Ассортимент продукции очень большой и охватывает широкий спектр ветеринарных препаратов, гигиенических, чистящих средств, шампуней и других продуктов для собак, кошек и грызунов. Компания «Аврора-Крым» постоянно проводит такого рода полезные мероприятия, хочу поблагодарить руководство торгового дома за участие – надеюсь на дальнейшее сотрудничество, - поделился Михаил Колобов.
Ветеринарный врач компании «СимБио» Михаил Колобов.Фото: Степан ОСТИНОВ
После небольшого кофе-брейка слово взяла бренд-менеджер ТД «Аврора-Крым», ветеринар, специалист по мелким грызунам Юлия Макарова.
- Такие мероприятия мы стараемся проводить хотя бы раз в три месяца. Это очень хороший опыт общения, обмена опытом, ведь на Breeder-Party собираются питомники с большим стажем и хорошей репутацией. Их четвероногие воспитанники продаются не только в России, но и по всему миру, поэтому взаимный диалог ТД «Аврора» владельцев питомников чрезвычайно важен для обеих сторон – мы многому учимся друг от друга. – отметила Юлия Макарова.
Бренд-менеджер ТД «Аврора-Крым», ветеринар, специалист по мелким грызунам Юлия МакароваФото: Степан ОСТИНОВ
Она добавила, что ТД «Аврора» выделяется именно тем, что компания прежде всего заботится о здоровье и благополучии домашних животных. В зоомагазинах торгового дома представлены только высококачественные корма из натуральных ингредиентов. Это касается даже кормов эконом-класса, а также других товаров – шампуней, амуниции и так далее.
Организация – на высшем уровне
Во второй части мероприятия гостей ждал первый приятный сюрприз от ТД «Аврора» - «сладкий перерыв». Гости смогли в неформальной обстановке, индивидуально пообщаться с лекторами, параллельно перекусив вкусным тортиком.
На "сладком перерыве".Фото: Степан ОСТИНОВ
- На Breeder-Party нас пригласил менеджмент ТД «Аврора». Мы часто бываем на подобных мероприятиях. Сегодня была очень полезная презентация товаров – особенно меня лично заинтересовали комплексные ветпрепараты для собак – обязательно приобретем продукцию. Мне лично очень понравилось мероприятие, в очередной раз организаторы постарались на славу. Обязательно буду принимать участие в дальнейших подобных встречах, - рассказала свои впечатления владелица одного из крымских питомников Наталья Макарова.
Подарки от «Авроры» для всех
В заключающей части Breeder-Party перед гостями выступила руководитель отдела продаж ТД «Аврора-Крым» Мерием Инжеева. Она рассказала о программах поддержки владельцев питомников, ответила на самые актуальные вопросы гостей и анонсировала уже следующее мероприятие под эгидой компании.
Руководитель отдела продаж ТД «Аврора-Крым» Мерием Инжиева.Фото: Степан ОСТИНОВ
- В начале августа мы планируем провести подобное мероприятие для ветеринарных клиник Крыма. У нас есть широкая линейка лечебных кормов, о которой мы хотим рассказать. Кроме того, на мероприятии также будет приглашен специалист из Москвы, который сможет ответить на все вопросы аудитории касательно заболеваний животных и лечебных кормов, - подытожила Мерием Инжиева.
Вкусные подарки для собачек.Фото: Степан ОСТИНОВ
Ну а финальным аккордом Breeder-Party стал розыгрыш призов от ТД «Аврора». Все гости мероприятия получили приятные и в то же время полезные презенты, которым будут очень рады их любимые питомцы.
Уже после лекций гости выбирали в зоомагазине товары для своих питомцев.Фото: Степан ОСТИНОВ
СПРАВКА
ПЯТЬ ПЛЮСОВ ТОРГОВОГО ДОМА «АВРОРА»
1. Широкий ассортимент товаров разных ценовых категорий
2. Собственная система управления персоналом и эффективная структура построения бизнеса, гарантирующая рост продаж
3. Собственный автопарк, насчитывающий 13 машин
4. Большие складские площади
5. Профессиональный и ответственный подход к договоренностям
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Сайт: aurora-crimea.ru
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