Коронавирус в Крыму, последние новости на 7 июля: Пять городов полуострова - самые популярные для семейного отдыха

ПЯТЕРКА ЛУЧШИХ

Пять крымских городов возглавили рейтинг популярности для отдыха с семьей этим летом. Исследование потребительского спроса провел российский сервис бронирования туристического жилья Tvil.ru.

В первую пятерку вошли Ялта, Алушта, Севастополь, Алупка, Евпатория. Феодосия на седьмом месте по популярности для семейного отдыха, Судак - на восьмом. Также в десятке Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае.

Семьи с детьми бронируют отдых на море на период от 7 до 10 дней и тратят на проживание от 2,3 до 3,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть с детьми в Анапе, дороже - в Ялте. В целом спрос на отдых в Крыму вырос в два раза, по сравнению с прошлым летом.

Данные Минздрава РК по заболеваемомсти COVID-19 на 7 июля

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки выявлено 28 новых случаев коронавируса, о чем глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсетях.

- За 6 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции,- сообщил Аксенов. - 14 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, 6 случаев – при скрининге здоровых лиц, 8 – при обращении за медицинской помощью.

На лечении с инфекцией находятся 182 человека, выписано с выздоровлением — 578. Всего в республике зарегистрировано 789 случай новой коронавирусной инфекции.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки в Севастополе зарегистрировано 5 новых случая коронавируса. На лечении в стационарах находится 43 человека. Выздоровели 198. Всего с начала периода коронавирусной инфекцией заболели 254 человек.

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