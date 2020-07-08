2020-07-08T14:04:50+03:00
Туризм

Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 июля: Подтверждено 15 случаев, на полуостров можно прилететь из Владивостока

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 8 июля
Анна КИРИЕНКО
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Время в полете от Владивостока до Крыма займет 10 часовВремя в полете от Владивостока до Крыма займет 10 часовФото: Анна КИРИЕНКО
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САМОЛЕТОМ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА

Прямые рейсы между Владивостоком и Крымом запустят с 11 июля. Полеты между аэропортом «Симферополь» и Владивостоком будут выполнять каждую неделю: из Владивостока – по субботам, из Крыма – по воскресеньям.

Рейсы из столицы Приморского края в Крым выполнит авиакомпания «Россия» по заказу туроператора «Библио-Глобус» на двухпалубном широкофюзеляжном лайнере Boeing 747. Маршрут станет самым протяженным в сети аэропорта «Симферополь», время в пути составит около 10 часов.

Авиабилеты на рейсы между Симферополем и Владивостоком можно приобрести на официальном сайте туроператора «Библио-Глобус».

Данные Минздрава Крыма по заболеваемости COVID-19 на 8 июля

Данные Минздрава Крыма по заболеваемости COVID-19 на 8 июля

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки выявлено 15 новых случаев коронавируса, о чем глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсетях.

- При проведении противоэпидемических мероприятий выявлено 8 случаев, при обращении за медицинской помощью – 6 случаев, 1 случай – завозной из-за рубежа,- сообщил Аксенов. - 14 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, 6 случаев – при скрининге здоровых лиц, 8 – при обращении за медицинской помощью.

На лечении с инфекцией находятся 182 человека, выписано с выздоровлением — 578. Всего в республике зарегистрировано 804 случая новой коронавирусной инфекции.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Информация о количестве выявленных случаев коронавируса в Севастополе уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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