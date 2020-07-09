Жизнь в cети с Win mobile: Как самоизоляция повлияла на мобильный рынок Крыма и абонентов

Интернет-трафик вырос на 10%

Тревоги и волнения весенних месяцев стали испытанием не только для миллионов жителей Крыма, но и для сети сотовых операторов – ведь режим самоизоляции заставил многих абонентов серьезно пересмотреть свои привычки и предпочтения. Мы решили выяснить, что в этот непростой период происходило в сфере потребления мобильного интернет-трафика, какие новые задачи пришлось решать мобильным операторам и насколько изменился портрет типичного абонента.

Как рассказали нам в компании «К-телеком» (бренд Win mobile), мобильный интернет-трафик на территории сети этой весной вырос более чем на 10%. Особенно высокий рост наблюдался в спальных районах и частном секторе, что вполне объяснимо - большинство крымчан находились дома, соблюдая режим самоизоляции. Примечательно, что ранее специалисты компании отмечали основное потребление интернет-трафика в деловой части городов. А еще в этот период увеличился голосовой трафик, не в последнюю очередь благодаря возросшей потребности услышать «живой» голос родных и близких, встречи с которыми были ограничены.

Крымчане «распробовали» общение с близкими

Однако и сейчас трафик не снижается. И даже растет, особенно на территории Южного берега Крыма. Похоже, связано это не только с началом туристического сезона. За время режима самоизоляции люди «распробовали» радость общения с родными и близкими и поняли, что беречь и заботиться друг о друге нужно здесь и сейчас. Кстати, в мае 2020 года Win mobile запустил инновационную технологию HD-Voice, которая существенно улучшает четкость речи, убирает эффект эхо, не искажает тембр передаваемого голоса и усиливает распознавание звуковых эффектов.

Конечно, в росте трафика сыграло свою роль и восстановление деловой активности, причем и здесь телефонные переговоры и встречи в режиме веб-конференций стали нормой. Главное, чтобы подобное общение было доступным и комфортным. Поэтому, несмотря на непростую ситуацию, возникшую во время пандемии, компания «К-телеком» с начала 2020 года запустила более 200 базовых станций LTE. Благодаря этому проникновение LTE в сети Win mobile составило уже 50%, а к концу года будет еще больше.

Win mobile расширяет каналы продаж sim-карт

Возросший спрос требует дополнительной емкости и пропускной способности мобильной сети. Но, похоже, для Win mobile и это не проблема. Оператор активно расширяет зону покрытия, устанавливает новые базовые станции и работает над модернизацией старых.

Расширяются и каналы продаж. Сегодня приобрести sim-карту крымского оператора или перейти в Win mobile с сохранением своего прежнего номера можно не только в фирменных точках продаж и обслуживания, но и в 26 офисах МФЦ и 170 отделениях банка РНКБ, а также в передвижных пунктах кассового обслуживания банка в отдаленных районах Крыма.

«ПроСто Отпуск» - для туристов

Тарифные предложения оператора остаются максимально удобными для кошелька жителей полуострова. А для гостей Крыма и туристов компания приготовила специальное предложение: тариф «ПроСто Отпуск» с максимально комфортным пакетом услуг, позволяющий в течении 21 дня совершать безлимитные звонки на все номера России и пользоваться неограниченным объемом интернет-трафика. Кроме того, трехнедельный пакет включает бесплатную раздачу интернета и безлимитное общение и SMS внутри сети.

Кстати, среднее потребление трафика на тарифных планах, ориентированных на голосовые услуги, составляет 4-5 ГБ в месяц, а на тарифах с неограниченным объемом трафика, таких как «ПроСто», эта цифра доходит до 15-16 ГБ в месяц.

Конечно, есть люди, которые более чем активно пользуются мобильным интернетом, зачастую выходя за рамки среднего потребления - в основном это роуминговые абоненты. Подобные действия существенно влияют на качество связи и скорость передачи данных у других абонентов, которые находятся в зоне действия именно этой базовой станции. В таких случаях «К-телеком» оповещает о подобных инцидентах своих роуминговых партнеров.

Абонентская база растет за счет MNP

Кстати о партнерах. Процедура MNP (переход в от другого оператора с сохранением номера. - ред.) серьезно повлияла она на прирост абонентской базы сети – в первые же дни запуска услуги поступило более 1000 заявок. На сегодняшний день доля перешедших по MNP в компании составляет около 10% от всех новых подключений. В целом же 2019 год прирост клиентской базы составил 44% по отношению 2018 году. Это серьезный показатель того, что услугам сети доверяют, ведь только в июне абонентами Win mobile стали более 30 000 крымчан.