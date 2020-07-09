2020-07-09T12:37:07+03:00
Туризм

Коронавирус в Крыму, последние новости на 9 июля: Зарегистрировано 11 новых случаев, в Ялте на фестиваль собираются танцоры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 9 июля
Анна КИРИЕНКО
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Фестиваль проходит в 12 раз. Фото: КРОО «Южная жизнь»Фестиваль проходит в 12 раз. Фото: КРОО «Южная жизнь»
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ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ДЖЕМ В ЯЛТЕ

В Ялте открывается ежегодный международный танцевальный фестиваль «Ялта Лето Джем». Один из крупнейших танцевальных чемпионатов в России уже стал культовым благодаря незабываемой атмосфере танцевальных битв, мастер классов и концертов.

В этом году мероприятие проходит в 12 раз. Основная сцена расположена на пляже «Солнечный» в Приморском парке. Организаторы подготовили особую схему проведения контестов, позволяющую учесть все требования Роспотребнадзора к проведению мероприятий на открытом воздухе.

Упор делается на видео-съемку батлов, что позволит ограничить количество зрителей, не нарушая общей концепции фестиваля и оставляя его программу насыщенной и интересной.

В рамках фестиваля пройдут традиционные битвы в 11 номинациях в различных танцевальных стилях: Breaking, Hip Hop, Popping, Power Move, House, All Styles, Foot-work.

Мастер-классы от лучших танцевальных преподавателей России, выступления ди-джеев и музыкальных коллективов, джемы музыкантов, танцоров и битмейкеров не только содействуют обмену культурным опытом и налаживанию международных связей, но и повышает туристическую привлекательность Крыма.

Данные Минздрава РК по COVID-19 на 9 июля

Данные Минздрава РК по COVID-19 на 9 июля

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки выявлено 11 новых случаев коронавируса, о чем глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсетях.

- При проведении противоэпидемических мероприятий выявлено 5 случаев, при скрининге здоровых лиц – 1 случай, при обращении за медицинской помощью – 4 случая, еще 1 – завозной из-за рубежа,- сообщил Аксенов. - За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1825 человек.

На лечении с инфекцией находятся 163 человека, выписаны с выздоровлением — 621, в том числе 25 за последние сутки. Всего в республике зарегистрировано 815 случаев новой коронавирусной инфекции.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие – молодые люди, приехавшие на отдых из Пермского края.

В настоящий момент в стационарах находится 44 человека. Выздоровели 200 человек. С начала периода наблюдений новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заболели 257 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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