2020-07-09T15:08:00+03:00
Здоровье

Биоревитализация лица: Что это за процедура и почему ее все чаще выбирают для омоложения кожи

На эти и другие вопросы о биоревитализации ответила врач-косметолог Ирина Травина
Степан ОСТИНОВ
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За труднопроизносимым термином кроется относительно простая в проведении процедура – насыщение кожи гиалуроновой кислотой.За труднопроизносимым термином кроется относительно простая в проведении процедура – насыщение кожи гиалуроновой кислотой.
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Биоревитализация – одна из наиболее востребованных процедур для коррекции и улучшения состояния кожи в косметологии. Однако несмотря на популярность, у многих потенциальных клиентов салонов все еще остаются вопросы – что же кроется за этим сложным термином «биоревитализация», в чем суть и преимущества процедуры, какие ограничения и противопоказания у нее имеются.

На эти и другие вопросы ответила врач-косметолог Травина Ирина Анатольевна.

Ирина Анатольевна, расскажите в двух словах, в чем суть биоревитализации лица и почему процедуру называют «волшебной»?

- За труднопроизносимым термином кроется относительно простая в проведении процедура – насыщение кожи гиалуроновой кислотой. Как результат – увлажнение, стимуляция природных обменных процессов, выравнивание рельефа и общий эффект омоложения. Наверное, в этом и заключается «волшебство».

В то же время стоит правильно воспринимать суть процедуры – она делается «не один раз и навсегда». Достигнутый эффект нужно поддерживать, придерживаясь рекомендаций врача-косметолога.

Насколько эффективна и доступна данная сфера аппаратной косметологии?

- Сразу замечу, что эффективность и безопасность напрямую зависят от того, где вы будете делать биоревитализацию, какие протоколы омоложения, оборудование использует врач, какой у него опыт и подход. Шаблонный подход тут применим не всегда, и многое зависит от квалификации косметолога и личных требований клиента.

Кроме того, эффект, его внешние проявления и длительность, зависят и от самого пациента, от того, как он соблюдает рекомендации и насколько правильно ухаживает за кожей после процедуры. Например, придерживается ли питьевого режима, использует ли вспомогательные крема, принимает ли прописанные препараты. Даже умываться после процедуры нужно правильно.

Если соблюдать все рекомендации и не делать того, что противопоказано, эффект будет максимальным и долгосрочным. В среднем мы называем срок в полгода, что делает процедуру доступной с финансовой точки зрения для многих.

Есть те, кто боятся ограничений после процедуры. Так ли они глобальны, или это, скорее, преувеличение?

- Соблюдать ограничения после проведения процедуры нужно на 100%. Тем более их немного. От дисциплины зависит и реабилитационный период, и здоровье вообще – если запретами пренебречь, последствия могут быть плачевны. Например, нельзя после процедуры ходить в сауну и солярий, бани и сауны, сразу ехать на курорт и загорать. Запреты касаются декоративной косметики, занятий спортом, курения и алкоголя. Подробнее об ограничениях вам расскажет врач, который будет проводить биоревитализацию.

Есть и противопоказания перед введением подкожных инъекций гиалуроновой кислотой. Обязательно узнайте о них у косметолога, и если в данный момент процедура вам противопоказана, то воздержитесь. Это крайне важно.

Некоторые считают биоревитализацию дорогим удовольствием. Так ли это?

- Аппаратная косметология становится доступнее и эффективнее с каждым годом. Так, биоревитализация работает сразу «на несколько фронтов»: с ее помощью внешний вид кожи улучшается, морщины разглаживаются, сосуды укрепляются, структурно кожа восстанавливается.

Если все сделать правильно, то эффект продержится до шести месяцев, хотя в некоторых случаях поддерживающие процедуры нужно будет повторять через 3-4 месяца. В любом случае, эффект от биоревитализации, которую вы прошли в профессиональном косметологическом центре и с соответствующим последующим уходом, по моему мнению, стоит своих денег.

А вот экономить и идти туда, где просто дешевле, но нет лицензий на косметологическую деятельность, уколы делает неизвестно кто и неизвестно чем – вот это уже чревато серьезными проблемами. Как и несоблюдение рекомендаций врача после процедуры.

Узнать больше об аппаратной косметологии можно на сайте: uslugi/kosmetolog/biorevitalizatsiya.

Имеются противопоказания и ограничения. Перед проведением процедуры обязательно проконсультируйтесь у врача-косметолога.

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