Фестиваль «Extreme Крым 2020» стартует на Тарханкуте 13 июля

На мысе Тарханкут с 13 по 31 июля пройдет музыкально-спортивный фестиваль, первую неделю которого посвятят танцам. Каждый сможет поучаствовать в мастер-классах по стилям House Dance, Hip-Hop, Dancehall, Breaking и All Styles.

С 18 по 26 июля организаторы поставили соревнования по паркуру, тренинги и тренировки по воркауту и стрилифтингу, серфингу и каякингу, кайтбордингу и виндсерфингу. Будут также занятия по йоге и фитнесу. А завершит неделю экстрим-шоу с ведущими российскими спортсменами.

EXTREME RUSSIA WORLD GAMES запланировали на конец второй недели с 25 по 26 июля. Публику ожидают показательные шоу по разным видам спорта с участием прыгунов в воду, велосипедистов и паркурщиков.

С программой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля, отметили в пресс-службе крымского правительства.

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