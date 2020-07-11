Аэропорт «Симферополь» принял первый прямой рейс из Владивостока

Международный аэропорт «Симферополь» сегодня принял первый за 5 лет прямой рейс из Владивостока. По традиции двухпалубный Boeing 747 встречали водной аркой.

- За всю историю аэропорта «Симферополь» водная арка для такого типа самолета, высотой почти 8 метров и размахом крыла – 65 метров, организуется впервые, - отметил директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев. - Водная арка – это исключительно символичная история, связанная со встречей новой авиакомпании или нового самолета.

Традиция устраивать «водяную арку», она же «Арка триумфа», перешла в гражданскую авиацию с флота, где подобным образом встречали корабли из новых стран или городов, впервые заходящих в порт. Путь из Владивостока занял 10 часов, и этот маршрут стал самым протяженным для аэропорта «Симферополь». Полеты между Крымом и Дальним Востоком будут осуществляться каждую неделю: из Владивостока – по субботам, из Крыма – по воскресеньям.

Первым рейсом из Владивостока в Крым прибыли 522 человека.

- Впервые открыто прямое беспосадочное авиасообщение между Симферополем и Владивостоком, - отметил генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин. - Ранее на этом направлении были единичные рейсы, например, в 2015 году, но с промежуточными посадками в других аэропортах.

По традиции двухпалубный Boeing 747 встречали водной аркой.Фото: Анна КИРИЕНКО

Рейсы из столицы Приморского края в Крым выполнит авиакомпания «Россия» по заказу туроператора Библио-Глобус.

С 5 июля открыто авиасообщение между Симферополем и Хабаровском. Рейсы на двухпалубном 522-местном широкофюзеляжном лайнере Boeing 747 выполняются один раз в неделю по субботам, а в обратном направлении - по воскресеньям. Прямое авиасообщение продлится до 6 сентября. Время в пути составит около 9 часов.

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