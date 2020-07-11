Первый авиарейс из Владивостока привез в Крым маму маленькой Марго

Первый авиарейс из Владивостока в Крым дал возможность встретиться маме и дочке - Любаву и Марго Калюжных. Девочка не видела маму почти год, и очень скучала.

- Дочь раньше на отдых прилетела вмесие с бабушкой, они из Краснодара приехали, - рассказала Любава Калюжная. - А я вервые прилетела в Крым.

Девять с половиной часов полета прошли незаметно в ожидании встречи. Утомляет долгое сидение на месте, поскольку по салону двигаться нельзя. На борту все пользуются защитными лицевыми масками, которые бортпроводники меняют каждые три часа.

- Для меня такой дальний перелет впервые, премьера можно сказать. Раньше из Владивостока больше в Тайланд отдыхать летали, теперь Крым и Сочи ближайшее теплое побережье, - считает Любава.

Пакетеый тур в Крым от "Библио-Глобуса" обошелся женщине в 28 тысяч рублей. В него входит перелет в обе стороны, неделя отдыха в одном из отелей Алупки, трансфер к месту размещенич и медицинская страховка. За 11,5 тысяч рублей можно было приобрести пакетный тур с неделей в палаточном лагере в Оленевке. Маленькая Марго заранее получила для мамы подарок от аэропорта "Симферополь", как первому пассажиру прямого рейса из Владивостока, и пообещала, что купленную во Вьетнаме кепку заменит на синюю бейсболку с логотипом воздушной гавани Крыма, которая помогла ей встретить маму.

Напомним, сегодня аэропорт «Симферополь» принял первый прямой рейс из Владивостока. По традиции двухпалубный Boeing 747 встречали водной аркой.

Маршрут из Владивостока стал самым протяженным для аэропорта «Симферополь». Полеты между Крымом и Дальним Востоком будут осуществляться каждую неделю: из Владивостока – по субботам, из Крыма – по воскресеньям.

Первым рейсом из Владивостока в Крым прибыли 522 человека.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аэропорт «Симферополь» принял первый прямой рейс из Владивостока

Двухпалубный Boeing 747 по традиции встречали водной аркой (подробнее)

Крым выходит из карантина: В аэропорт «Симферополь» будут летать из более 40 городов

В мае Крым принял на 90% меньше пассажиров, чем годом ранее (подробнее)

Крым отменил все ограничения для туристов с 15 июня

В обсерваторы будут отправлять только приехавших из-за рубежа (подробнее)