Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 июля: Выявлено семь новых случаев заражения

УПАЛИ ЦЕНЫ НА АВИАБИЛЕТЫ

В министерстве курортов и туризма Крыма зафиксировали снижение цен на авиабилеты в Крым. По данным ведомства, перелеты подешевели в среднем на 15-25% в зависимости от выбранного направления. Цены сравнивали с теми же месяцами минувшего года.

- Расширение логистических возможностей и географии прилетов делает полуостров еще более доступным для россиян, что особенно важно ввиду развития внутреннего туризма, - сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма.

Отметим, что за первые десять дней июля полуостров принял 400 тысяч туристов. Крымские власти планируют принять 1,5 миллиона отдыхающих в июле.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 12 июля коронавирус выявлен у семи человек в Крыму. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, четыре случая зафиксировано при обращении за медпомощью, а 3 – при скрининге здоровых лиц.

Всего с нарастающим итогом в республике зарегистрировано 878 случаев новой коронавирусной инфекции. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1402 человека. Выздоровевших за весь период – 647 человек.

Под меднаблюдением по коронавирусу находится 4 870 человек.

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за сутки выявили десять новых случаев заражения COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства города. Восемь из зараженных приехали в Севастополь из других регионов России, двое - местные жители. Все контактировали с заболевшими ранее людьми.